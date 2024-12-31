該行中國和香港研究主管鄭懷武預期，在美聯儲減息的背景下，港元最優惠利率可能會在2025年年底前從目前的5.25% 水平再下調25至50個基點，這將導致香港的按揭利率下降，並帶來三年來首次的「正利差」，由此相信將引發更多實際用家和投資者購買物業。該行預期在2025至2026年期間，香港住宅租金將分別上升6%、4%及3%，主要受內地專才及學生對租賃單位的強勁需求所推動。

鄭懷武指出，在2024年10月份樓價較2021年首季的高峰跌27%，預期2025年重回升軌，按年升3%，主要因樓市撤辣、正利差反映買樓比租樓更好，以及強勁的內地人才及學生需求下，估計他們在未來5至10年的總住房需求可能是2024年香港全年一手樓銷售量的5倍，故預期2024年香港一手住宅銷售量將回升38%至15600伙，並在2025年進一步增6%至16600伙。

零售物業方面，該行預期2024年全年零售銷售總額跌7%，主要因港人外遊及經濟疲軟影響，但相信2025年將出現反轉，因深圳一簽多行料在2025年可吸引1100萬旅客；新開的啟德體育園將帶來30至40個巨型盛事，亦可吸引更多旅客，故預期訪港旅客將增28%至5610萬人次，香港零售銷售總額將在2025年錄5%增長。

不過，銀河國際證券認為本港寫字樓仍具挑戰，主要因中國及外資的需求自2022年起減少，受累於中國經濟增長減弱及香港資本市場表現平平影響。同時，本港甲級寫字樓供應增加亦可能拖累寫字樓租金，故預期甲級寫字樓空置率在2025及2026年將維持在13至14%，整個寫字樓市場的租金在2025年至2026年間將每年下跌5%。

該行首選股是新地（0016），收租股則是九置（1997）及領展（0823），又維持冠君產業信託（2778）的「減持」評級，因其專注於寫字樓業務。

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