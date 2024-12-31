moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

銀河國際證券料本港樓價明年升2% 一手樓成交增6%

銀河國際證券發表2025年樓市展望，基於減息預期、本港住宅及零售基本面改善下，將香港房地產行業由「中性」上調至「增持」，同時因樓市重現正利差，加上強勁的中國大陸需求將提振本港住宅成交，預期本港樓價在2025年將上升3%，而一手樓成交更將升6%。

該行中國和香港研究主管鄭懷武預期，在美聯儲減息的背景下，港元最優惠利率可能會在2025年年底前從目前的5.25% 水平再下調25至50個基點，這將導致香港的按揭利率下降，並帶來三年來首次的「正利差」，由此相信將引發更多實際用家和投資者購買物業。該行預期在2025至2026年期間，香港住宅租金將分別上升6%、4%及3%，主要受內地專才及學生對租賃單位的強勁需求所推動。

鄭懷武指出，在2024年10月份樓價較2021年首季的高峰跌27%，預期2025年重回升軌，按年升3%，主要因樓市撤辣、正利差反映買樓比租樓更好，以及強勁的內地人才及學生需求下，估計他們在未來5至10年的總住房需求可能是2024年香港全年一手樓銷售量的5倍，故預期2024年香港一手住宅銷售量將回升38%至15600伙，並在2025年進一步增6%至16600伙。

零售物業方面，該行預期2024年全年零售銷售總額跌7%，主要因港人外遊及經濟疲軟影響，但相信2025年將出現反轉，因深圳一簽多行料在2025年可吸引1100萬旅客；新開的啟德體育園將帶來30至40個巨型盛事，亦可吸引更多旅客，故預期訪港旅客將增28%至5610萬人次，香港零售銷售總額將在2025年錄5%增長。

不過，銀河國際證券認為本港寫字樓仍具挑戰，主要因中國及外資的需求自2022年起減少，受累於中國經濟增長減弱及香港資本市場表現平平影響。同時，本港甲級寫字樓供應增加亦可能拖累寫字樓租金，故預期甲級寫字樓空置率在2025及2026年將維持在13至14%，整個寫字樓市場的租金在2025年至2026年間將每年下跌5%。

該行首選股是新地（0016），收租股則是九置（1997）及領展（0823），又維持冠君產業信託（2778）的「減持」評級，因其專注於寫字樓業務。

其他報道

高陽科技盈警 料全年經營溢利將大幅下降甚至錄得虧損

貝恩資本據報有興趣洽購匯量科技旗下數字營銷服務平台

布魯可首日招股已錄1966倍孖展

澳門過去近一日半錄12.7萬旅客入境

五澳門博企農曆年前後發花紅、津貼或獎金  金沙明年3月加薪

信義光能發盈警 料全年少賺70%至80%

基金公會：有國際基金公司考慮於港成立註冊基金加入互認基金計劃

A股三大指今齊低收 創板指全年升逾13%上證指漲12%

據報內地公務員大幅加薪 以促進消費支出

奇瑞據報增聘摩通 為子公司安排香港IPO

人行再推SFISF 擴大參與機構 料不少於500億元

習近平：2024年GDP增長5%左右 順利完成目標

周大福創建據報尋求出售約20億美元中國收費公路資產 正與越秀洽商

騰邦控股將於1月3日起除牌

太古：出售柬埔寨可口可樂裝瓶業務少數權益交割已完成

華晨中國出資7億伙TCL組合營 拓開發及製造智能座艙及顯示器組件業務

字節跳動否認明年擬斥70億美元購買Nvidia的AI晶片

半日沽空金額增53% 騰訊沽空增2倍

恒指收市升18點 全年升17% 7年最大升幅 小米全年升1.2倍 冠絕指數股

萬科企業轉讓福田商廈、瀋陽商場等予萬物雲 以抵債近9億人幣

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR轉跌 隔夜息跌85點子 貨幣總結餘一周高

金管局連續兩日透過貼現窗拆借資金 港元回軟 曾升值穿7.76