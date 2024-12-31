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金管局：11月港元存款跌幅大過貸款  港元存貸比率回升至78%

香港金融管理局今日發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在11月份上升0.3%，其中港元存款下跌0.9%，外幣存款則上升1.3%，主要反映企業資金流動。但是相比11月貸款則上升0.1%，在港元存款跌幅較貸款大下，港元存貸比率升0.5個百分點至78%，仍較8月底的高位80%為低。由年初截至11月底計，存款總額及港元存款分別上升6.1%及1.9%。

相關報道：上月新批出按揭貸款增27%至242億 H按比例升至92.2%

至於香港人民幣存款在11月份則上升3.5%，於11月底為9,918億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於11月份為13,337億元人民幣，而10月份為12,180億元人民幣。該局指出，存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

貸款方面，11月份貸款與墊款總額上升0.1%，由今年初截至11月底計則下跌3.1%。其中在香港使用的貸款包括貿易融資，及香港境外使用的貸款，在11月份均上升0.1%。由於港元存款的跌幅較港元貸款的跌幅大，港元貸存比率由10月底的77.5%，上升至11月底的78%。

11月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.8%，與去年同期比較則分別上升2.3%及2.4%。11月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.7%，與去年同期比較則上升1.6%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於11月份均上升0.3%，與去年同期比較，M2及M3均上升7.3%。

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