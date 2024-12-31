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王氏港建委任王藝橋出任行政總裁  胞妹王賢德任授權代表

近期董事頻現變動的王氏港建（0532），再宣布新的變動，原任執行董事及行政總裁徐應春、執行董事及財務總裁何樹燦將於明天起，即2025年1月1日退任。該集團將同日起委任主席王忠桐的女兒，剛於12月4日上任副主席才逾三星期的王藝橋（前稱王賢慧），將出任行政總裁兼授權代表。

王忠桐的另一名女兒，亦即王藝橋胞妹，亦於12月10日才升任副主席的王賢德，亦將於同日獲委任為授權代表及法律程序文件代理人。

該集團表示，對徐、何兩人的寶貴貢獻，表示感謝。根據公告，王藝橋及王賢德根據董事條款，均可以每年收取12萬元董事袍金，另按服務合同，兩人均可獲192萬元年薪及酌情花紅。兩人均被視為持有王氏港建2.078億股公司權益及3245.4萬股法團權益。王藝橋及王賢德在個人持股方面，則分別持股15.4萬股及37.6萬股，另兩人均各持有15萬份購股權。

在職責上，王藝橋接手副主席時，負責監管集團及附屬公司之創收營運及財務事項。王賢德出任副主席時，負責監管集團全部內部及行政部門之管理及運行，包括人力資源、內部成本監控、內部審計及資訊科技。

兩人均是於今年11月19日才晉身董事會，同日出任執行董事，當時兩人的年薪均為57.324萬元。在此前兩個星期，亦即11月5日，王忠桐的兒子王賢誌因個人原因辭任執行董事職務。

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