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貓眼研究院：內地去年總票房425億人幣  最高5票房影片含喜劇元素

貓眼娛樂（1896）旗下貓眼研究院發佈《2024中國電影市場數據洞察》報告。根據貓眼專業版數據，2024年中國電影總票房達425.02億元（人民幣，下同），共有8部影片破10億元。其中，國產電影票房為334.39億元，佔比約78.68%，城市院線觀影總人次亦達10.1億。整體而言，去年內電影市場整體表現好壞參半，一方面面對優質內容供給不足的挑戰，另一方面多類型題材嘗試滿足觀眾多元化觀影需求，市場成長空間仍然龐大。

貓眼研究院指，2024年電影市場上映新片數量為501部，其中國產電影425部，進口影片76部。其中，票房最高五部影片均包含喜劇元素，且票房均突破20億元大關，而傳統上能帶動票房的視覺特效大片，有多部在2024年鎩羽而歸。雖然視覺特效是吸引觀眾的加分項，但在工業化製作框架下，高成本影片的核心競爭力仍然在於優質內容及精彩故事。

中國電影市場的票倉潛力，在於年輕且觀影頻次較低的觀眾群體。檔期票房顯示，2024年票房最高的十部影片中僅《默殺》及《異形：奪命艦》觀眾相對年輕，影院觀眾年齡已連續4年上升。隨著下沉市場的日趨成熟及院線經營的平穩發展，明確影片受眾定位、配合精細化宣發變得更加重要。未來電影創作需要朝著吸引並激活年輕、低頻觀影觀眾的方向發展，以促進整體票房提升。

女性議題在去年備受矚目，《熱辣滾燙》、《好東西》及《出走的決心》等影片口碑票房雙收。同時，極具視聽享受的犯罪片票房亮眼，如《默殺》憑藉強類型與強話題屬性，成為暑期檔「黑馬」。電影市場需要更新鮮的類型元素，與更切合觀眾精神訴求的銀幕故事，以吸引年輕觀眾觀影，帶動票房增長。

總體來看，2024年是中國電影市場的思變之年，票房回落、群眾群體結構固化等現象引發了行業內外的關注和思考；同時，部分創作者對故事形態的獨特創新和不懈探索，也受到市場認可與讚譽。