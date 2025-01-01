多家二、三線股出手作小額配售甚至供股集資。當中GBA集團（0261）以8.3仙向不少於6名獨立第三方配售逾1.94億股，配售價較最後收市價0.108元，折讓19.44%，集資總額及淨額分別有1688萬元及1570萬元。集資所得中942萬元用於金融業務及擴充，餘額40%即628萬元用作一般營運資金。完成配售後，持股最大的股東徐雷的持股將由10.01%，攤薄至8.34%。其指，是次配售將加強財務狀況及流動性，並在不產生利息成本下，為其提供營運資金及未來發展所需資金。
此外GEM板公司華康生物（8622）亦按每股0.126元配售1億股予不少於6名獨立第三方，配售價較昨日收市價0.15元折讓16%，集資淨額料有1238萬元，用於一般營運資金。該集團指，雖然其有銀行結餘3670萬元人民幣，但是有3400萬元人民幣存放在內地銀行，但是匯出時受外匯管制影響，內地的外資企業向股東付息亦要繳10%預扣稅。作為預防措施，其認為需持有足夠的流動資金，以確保在內地的業務不會因現金流不足而面臨持續經營危機。其尚有約270萬元人民幣的銀行結餘及現金作為境外業務營運資金，預計境外業務年度營運成本約500萬元人民幣。是次配售用於補充境外業務營運資金。完成配售後，主席張曙光在華康生物的持股由27.71%，攤薄至23.09%。
另一GEM板公司國農金融（8120）宣布二供一供股集資，每股供股價0.345元，發行最多4517.4萬股，集資不超過1558.5萬元。是次供股不設包銷，因此股份若未獲認購，集資規模將予縮減，至昨日止其亦未獲任何主要股東承諾供股，亦不設額外供股機制。配售代理贏控金融證券則按盡力基準配售未獲供股股份。是次供股價較收市價0.46元有25%折讓，供股權將於1月20日至27日期間買賣。其料集資淨額1460萬元，約50%用於還貸及利息，約40%償還飲料業務的原材料及配料供應商費用驗，餘額用作一般營運資金。