高鑫股東可選擇一次過收現金1.38元，或遞延結算方案。全面收購要約最高作價相比高鑫收市價1.84元，有折讓約14.13%，料全面收購要約總成本為32.36億元。德弘資本一方擬以其股本承諾及從招商銀行上海分行提供外債融資支付。另由於阿里為首賣方已經與德弘資本達成買賣協議，因此已叫停另一潛在要約方的洽購。德弘資本若收購高鑫股權逾九成，或不少於九成街貨，其擬將高鑫私有化。

根據德弘與阿里為首賣方協議，德弘將先向阿里為首賣方支付首筆交易款項69.07億元，最遲於今年9月30日交割。交易餘款34.54億元，則於2028年6月底，或在交割日後39個月內支付，以較早者為準。由於高鑫擬支付中期息0.17元，連同買方擬遠期付款計息，因此對阿里而言，待售的高鑫股份每股收回1.75元，只較最後收市價1.84元，折讓約4.89%而已。完成交易及連同收取高鑫中期息後，阿里料套現122.98億元，將用於業務發展、股東回報及一般公司用途。其估計，是次出售事項所產生的股東應佔損失約為131.77億元人民幣。

阿里巴巴指，出售事項被認為是將其非核心資產變現的良機，並可利用所得款項更加聚焦於核心業務發展並提升股東回報。