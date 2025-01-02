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港股ADR跌194點 夜期低水76點 美期下跌

美股休市，港股ADR跌194點或0.97%，報19866點，即月恒指夜期跌33點，報19984點，夜期低水76點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.09%，折合報413.21元；阿里巴巴（9988）升0.78%，折合報82.35元；美團（3690）升0%，折合報150.78元；匯控（0005）跌0.1%，折合報76.86元；建行（0939）跌0.48%，折合報6.39元。

道期現跌0.314%；標期現跌0.33%；納期現跌0.35%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數休市；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.09%。

VIX指數隔晚跌0.28%或0.05點，報17.35點。

紐油現升0.41%或0.29美元，報72.02美元；布油現升0.87%或0.65美元，報74.64美元；金價現升0.07%或1.96美元，報2626.46美元；LME 銅期貨隔晚跌1.59%或142美元，報8768美元。比特幣現跌0.03%或34.64美元，報94736.92美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.569厘。

今日焦點股份可留意：

和黃醫藥（0013）擬以6.08億美元售上海和黃藥業45%股權。

阿里巴巴（9988）向德弘售高鑫78%股權，連收股息套現近123億，料虧損逾131億人幣。

比亞迪（1211）去年全年銷售新能源車按年增逾四成，去年12月銷售按年增一半。

多家二三線股配股及供股低額集資。包括，GBA集團（0261）、華康生物（8622）及國農金融（8120）

貓眼娛樂（1896）旗下貓眼研究院：內地去年總票房425億人幣，最高5票房影片含喜劇元素。

澳門去年12月賭收182億元按年跌2%，全年賭收2267.8億元按年升23.9%。

新地（0016）建成全港最大太陽能發電網，年產700萬度電。

王氏港建（0532）委任王藝橋出任行政總裁，胞妹王賢德任授權代表。

碧桂園（2007）︰將盡快達成復牌指引，已向聯交所申請復牌。

高陽科技（0818）盈警，料全年經營溢利將大幅下降甚至錄得虧損。

貝恩資本據報有興趣洽購匯量科技（1860）旗下數字營銷服務平台。

信義光能（0968）發盈警，料全年少賺70%至80%。

周大福創建（0659）據報尋求出售約20億美元中國收費公路資產，正與越秀洽商。

騰邦控股（6880）將於1月3日起除牌。

太古（0019）：出售柬埔寨可口可樂裝瓶業務少數權益交割已完成。

華晨中國（1114）出資7億伙TCL組合營，拓開發及製造智能座艙及顯示器組件業務。

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