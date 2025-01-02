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恒指低開127點 跌穿20、50天線、20000點關 科指跌0.7% 跌穿10天線

恒指今早低開127點或0.64%，報19932點，大市成交金額11億元；國指今早低開63點或0.87%，報7226點。恒生科技指數開市報4436點，跌0.7%。上升股份比例為5.53%，下跌為8.17%，無升跌為86.29%。

藍籌6隻升，52隻下跌，25隻無升跌。中升（0881）升2.15%，報14.26元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌3.82%，報3.02元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，18隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報18.94元，升5.34%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報8.3元，跌2.7%。

恒指跌穿20天線(19955.18點)、50天線(20014.63點)。科指跌穿10天線(4465.11點)。

和黃醫藥（0013）擬以6.08億美元售上海和黃藥業45%股權。開市報23.25元，升3.1%。

阿里巴巴（9988）向德弘售高鑫78%股權，連收股息套現近123億，料虧損逾131億人幣。阿里開市報82.4元，無升跌。高鑫零售（6808）開市報2.11元，跌14.92%。

比亞迪（1211）去年全年銷售新能源車按年增逾四成，去年12月銷售按年增一半。開市報264.6元，跌0.75%。

多家二三線股配股及供股低額集資。GBA集團（0261）開市報0.115元，升6.48%。

華康生物（8622）開市報0.172元，升14.67%。

國農金融（8120）無成交，報0.46元。

貓眼娛樂（1896）旗下貓眼研究院：內地去年總票房425億人幣，最高5票房影片含喜劇元素。無成交，報7.99元。

澳門去年12月賭收182億元按年跌2%，全年賭收2267.8億元按年升23.9%。濠賭股

新濠國際發展（0200）無成交，報4.46元。

美高梅中國（2282）無成交，報9.94元。

澳博（0880）無成交，報2.69元。

永利澳門（1128）開市報5.39元，無升跌。

銀河娛樂（0027）開市報33元，無升跌。

金沙中國（1928）開市報20.9元，無升跌。

新地（0016）建成全港最大太陽能發電網，年產700萬度電。開市報74.45元，跌0.27%。

王氏港建（0532）委任王藝橋出任行政總裁，胞妹王賢德任授權代表。無成交，報0.3元。

碧桂園（2007）︰將盡快達成復牌指引，已向聯交所申請復牌。停牌。

高陽科技（0818）盈警，料全年經營溢利將大幅下降甚至錄得虧損。開市報0.35元，無升跌。

貝恩資本據報有興趣洽購匯量科技（1860）旗下數字營銷服務平台。開市報8.5元，升1.92%。

信義光能（0968）發盈警，料全年少賺70%至80%。開市報3.02元，跌3.82%。

周大福創建（0659）據報尋求出售約20億美元中國收費公路資產，正與越秀洽商。開市報7.75元，升0.13%。

騰邦控股（6880）將於1月3日起除牌。停牌。

太古（0019）：出售柬埔寨可口可樂裝瓶業務少數權益交割已完成。無成交，報70.45元。

華晨中國（1114）出資7億伙TCL組合營，拓開發及製造智能座艙及顯示器組件業務。開市報3.81元，跌0.26%。

破頂股表現

破頂股包括，弘浩國際控股（8375）創上市新高，見4.75元，開市報4.75元，升2.37%；健康之路（2587）創上市新高，見13.5元，開市報13.5元，升3.21%；大豐港（8310）創52周高，見0.455元，開市報0.455元，升5.81%。

破底股方面

創上市新低，包括友寶在線（2429）低見3.35元，開市報3.35元，跌0.89%。

異動股

上升異動股，包括，華康生物醫學（8622）開市報0.172元，升14.67%；宏強控股（8262）開市報0.026元，升13.04%；華鼎控股（3398）開市報0.16元，升11.89%；匯隆控股（8021）開市報0.039元，升11.43%；海納星空科技（8297）開市報0.046元，升9.52%；中國天保集團（1427）開市報0.25元，升9.17%；天譽置業（0059）開市報0.013元，升8.33%；ＧＢＡ集團（0261）開市報0.115元，升6.48%；大豐港（8310）創52周高，見0.455元，開市報0.455元，升5.81%；微盟集團（2013）開市報3.45元，升5.5%。

下跌異動股，包括，高鑫零售（6808）開市報2.11元，跌14.92%；天璽曜１１（1010）開市報0.36元，跌14.29%；漢思能源（0554）開市報0.26元，跌13.33%；佳源服務（1153）開市報0.54元，跌11.48%；標準發展集團（1867）開市報0.178元，跌11%；恒盛地產（0845）平上市低位0.01元，開市報0.01元，跌9.09%；環球新材國際（6616）開市報3.98元，跌8.51%；百富環球（0327）開市報4.94元，跌8.01%；陽光油砂（2012）開市報0.54元，跌6.9%；愛德新能源（2623）開市報0.6元，跌6.25%；福祿控股（2101）開市報1.8元，跌5.76%。

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