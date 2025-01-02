恒指今早低開127點或0.64%，報19932點，大市成交金額11億元；國指今早低開63點或0.87%，報7226點。恒生科技指數開市報4436點，跌0.7%。上升股份比例為5.53%，下跌為8.17%，無升跌為86.29%。