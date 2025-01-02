日前，國統局公布的12月製造業PMI錄得50.1，下降0.2個百分點，連續三個月位於擴張區間。

財新智庫資深經濟學家王喆表示，12月，製造業供需擴張，企業購買量增加並主動回補庫存；但外需不振，就業壓力大，銷售端價格低迷，市場樂觀情况減弱。自9月底以來的系列存量政策和增量政策組合效應持續釋放，積極變化增多，國民經濟運作總體平穩，全年經濟社會發展主要目標可望順利實現。但同時，12月財新中國製造業PMI部分分項指數趨弱，前期政策刺激效果的持續性與有效性仍需進一步觀察。 2025年，外部環境將更加錯綜複雜，政策層面應事先準備及時回應。此外，後續政策還需向增加居民收入和改善民生傾斜，尤其要在提高弱勢群體消費能力和意願上多做文章。

報告內文：

從財新中國製造業PMI分項數據看，12月製造業供給和需求擴張不同程度放緩，其中製造業生產指數和新訂單指數均將至三個月最低。外需未能持續回暖，12月新出口訂單指數重回收縮區間。樣本企業反映，外部經濟環境低迷，貿易前景不樂觀，導致海外市場對中國製造業產品的需求下降。當月出口收縮主要集中在投資類別和中間品類，消費品類出口訂單則增加。

供需維持擴張，製造業就業邊際改善。 12月製造業就業指數持續上升，但仍低於臨界點。企業積壓工作量增加，不過由於新訂單增加速度放緩，相應指數在擴張區間降至接近榮枯線位置。

製造業企業持續補充庫存，採購量指數已連續三個月位於擴張區間，不過12月較前值明顯下行。具體來看，中間品類與消費品類製造商的採購量增加，投資品類採購量下降。當月供應商配送時間指數為6月來首次高於臨界點，顯示物流速度加快。產量上升，疊加部分廠商增加庫存以作緩衝，產成品庫存持續增加，但12月相應指數在擴張區間降至近四個月來最低。

部分原物料價格上漲，帶動12月製造業購入物價指數連續三個月高於榮枯線，不過較11月走低。市場競爭激烈，廠商降價促銷，當月出廠價格指數跌至收縮區間。

製造業企業家仍維持樂觀預期，但樂觀度走弱。 12月製造業生產經營指數在擴張區間降至近三個月最低。受訪企業表示，新產品發布，疊加政策支持，未來一年銷售將有增長。但部分廠商因美國可能加徵關稅對產出和貿易前景感到擔憂。

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