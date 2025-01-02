港元現報7.7726元貶值40點子，曾貶值最多58點子，報7.7744元，亦曾升值最多4點子，報7.7682元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為448.02億元，較再上一日減9.5億元，總結餘是2024年12月24日後最低。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌151.56點子至4.13071%，是2024年12月23日後最低；1星期HIBOR跌92.14點子至4.17345%，是2024年12月17日後最低；2星期HIBOR跌71.13點子至4.16988%，是2024年12月16日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌16.69點子至4.20393%，是2024年9月30日後最低；6個月期HIBOR跌3.06點子至4.16941%，是2024年12月18日後最低；12個月期HIBOR跌5點子至4.15%，是2024年12月18日後最低。

美元指數現報108.33貶值0.157點或0.14%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3808%，終止連續2日收窄，利差是2024年12月26日後最闊，當日差距為-0.4207%。

對上一次終止連續2日收窄，是2024年12月13日，當日利差報-0.4878%。

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