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港三大發鈔銀行1月14日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換

金管局及三間發鈔銀行（匯豐、渣打、中銀）宣布，三間發鈔銀行的分行將於1月14日（星期二）至1月28日（星期二）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括於提供換鈔服務的首三天，即1月14日（星期二）至1月16日（星期四），提早營業時間至早上八時，及指定上述的額外營業時段（即早上八時至九時）專門用作提供換鈔服務；於1月7日（星期二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

 

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