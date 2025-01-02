港股復市，內地財新PMI以及澳門12月賭收遜預期，以及工行（1398）、建行（0939）除息，恒指低開127點後，最多曾跌516點，伙國指見一個月最大跌幅，科指連跌3日，三大指數見近1個月低。內地10年期債息創紀錄新低。
恒指今早低開127點，高位跌127點，低位跌516點，高低波幅390點。上升股份比例為15.96%，下跌為39.19%，無升跌為44.84%。
恒指半日跌297點或1.48%，報19762點，大市成交金額874億元；國指跌135點或1.86%，報7154點。恒生科技指數收報4407點，跌1.35%。
藍籌股成交金額397.36億元，佔大市成交45.46%；科指成份股成交金額223.59億元，佔大市成交25.58%；國指成份股成交金額356.02億元，佔大市成交40.73%。
24隻雙櫃台股，總成交0.65億元人民幣，相當於約0.69億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額增加100.6%，至95.84億元，佔大市成交10.96%。牛熊證成交金額54.96億元，增加92.44%；窩輪成交金額40.88億元，增加112.72%。
藍籌10隻升，71隻下跌，2隻無升跌。紫金礦業（2899）升1.56%，收報14.36元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌6.92%，收報29.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報18.78元，升4.45%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報29.6元，跌6.92%。
恒指穿10天線(19897.43點)、20天線(19946.68點)，續低於50天線(20011.23點)，曾下試100天線(19363.12點)。科指跌穿10天線(4462.23點)，續低於20天線(4477.73點)、50天線(4468.17點)。
北水南下合計淨流入65.4億元，較上日增加1.53%，連續第10日流入，累計流入629.77億元，對上一次連續10日淨流入是11月27日。
建鵬控股（1722）重挫逾8成 上日大漲逾七倍。收報0.088元，跌81.86%。
和黃醫藥（0013）擬以6.08億美元售上海和黃藥業45%股權。收報23.95元，升6.21%。
阿里巴巴（9988）向德弘售高鑫78%股權，連收股息套現近123億，料虧損逾131億人幣。收報81.8元，跌0.73%。
高鑫零售（6808）收報2.07元，跌16.53%。
比亞迪（1211）去年全年銷售新能源車按年增逾四成，去年12月銷售按年增一半。收報259.4元，跌2.7%。
多家二三線股配股及供股低額集資。GBA集團（0261）收報0.113元，升4.63%。
華康生物（8622）收報0.192元，升28%。
國農金融（8120）收報0.46元，無升跌。
貓眼娛樂（1896）旗下貓眼研究院：內地去年總票房425億人幣，最高5票房影片含喜劇元素。收報8.12元，升1.63%。
澳門去年12月賭收182億元按年跌2%，全年賭收2267.8億元按年升23.9%。濠賭股
新濠國際發展（0200）收報4.39元，跌1.57%。
美高梅中國（2282）收報10.06元，升1.21%。
澳博（0880）收報2.66元，跌1.12%。
永利澳門（1128）收報5.35元，跌0.74%。
銀河娛樂（0027）收報32.4元，跌1.82%。
金沙中國（1928）收報20.5元，跌1.91%。
新地（0016）建成全港最大太陽能發電網，年產700萬度電。收報74.25元，跌0.54%。
王氏港建（0532）委任王藝橋出任行政總裁，胞妹王賢德任授權代表。收報0.3元，無升跌。
碧桂園（2007）︰將盡快達成復牌指引，已向聯交所申請復牌。停牌。
高陽科技（0818）盈警，料全年經營溢利將大幅下降甚至錄得虧損。收報0.35元，無升跌。
貝恩資本據報有興趣洽購匯量科技（1860）旗下數字營銷服務平台。收報7.7元，跌7.67%。
信義光能（0968）發盈警，料全年少賺70%至80%。收報3.01元，跌4.14%。
周大福創建（0659）據報尋求出售約20億美元中國收費公路資產，正與越秀洽商。收報7.73元，跌0.13%。
騰邦控股（6880）將於1月3日起除牌。停牌。
太古（0019）：出售柬埔寨可口可樂裝瓶業務少數權益交割已完成。收報69.85元，跌0.85%。
華晨中國（1114）出資7億伙TCL組合營，拓開發及製造智能座艙及顯示器組件業務。收報3.84元，升0.52%。
破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11元，收報10.28元，跌4.1%；晉景新能（1783）創上市新高，見7.58元，收報7.48元，跌0.27%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見273.4元，收報267.2元，升10.78%；弘浩國際控股（8375）創上市新高，見5.98元，收報5.95元，升28.23%；德益控股（9900）創上市新高，見11.18元，收報10.32元，升1.18%；健康之路（2587）創上市新高，見13.52元，收報13.3元，升1.68%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9052.55元，收報9052.55元，升0.14%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見903.65元，收報903.65元，升0.23%；湯臣集團（0258）創52周高，見3.09元，收報3.09元，升5.82%；中國智能健康（0348）創52周高，見0.161元，收報0.155元，無升跌；卡森國際（0496）創52周高，見0.42元，收報0.39元，升13.04%；中視金橋（0623）創52周高，見1.53元，收報1.46元，升4.29%；安保工程控股（1627）創52周高，見0.57元，收報0.56元，升1.82%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見3.2元，收報3.13元，升3.64%；歌禮製藥－Ｂ（1672）創52周高，見3.38元，收報3.23元，升7.31%；椰豐集團（1695）創52周高，見0.123元，收報0.113元，跌3.42%；港亞控股（1723）創52周高，見0.35元，收報0.34元，升13.33%；博駿教育（1758）創52周高，見0.32元，收報0.225元，跌8.16%。
19隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見4.97元，收報5元，跌3.1%；復興亞洲（0274）低見0.076元，收報0.081元，跌19%；中國衛生集團（0673）低見0.241元，收報0.275元，升10%；中國水業集團（1129）低見0.25元，收報0.41元，跌3.53%；華油能源（1251）低見0.121元，收報0.128元，升2.4%；偉能集團（1608）低見0.141元，收報0.16元，無升跌；力高集團（1622）低見0.196元，收報0.204元，升0.99%；德康農牧（2419）低見27.8元，收報29元，升3.02%；友寶在線（2429）低見3.3元，收報3.36元，跌0.59%；佛朗斯股份（2499）低見6.4元，收報7.25元，跌1.76%。
31隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.52元，收報1.52元，跌0.65%；大快活集團（0052）低見6元，收報6.02元，跌0.99%；美麗華酒店（0071）低見9.05元，收報9.06元，跌0.55%；大生地產（0089）低見1.7元，收報1.7元，跌5.03%；綠景中國地產（0095）低見0.4元，收報0.4元，跌4.76%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.91元，收報0.92元，無升跌；港譽智慧城市服務（0265）低見0.98元，收報1元，跌13.04%；陸氏集團（越南）（0366）低見0.7元，收報0.73元，跌1.35%；經濟日報集團（0423）低見0.74元，收報0.76元，升2.7%。
異動股
上升異動股，包括，宏強控股（8262）創52周高，見0.087元，收報0.077元，升234.78%；中國三三傳媒（8087）收報0.445元，升43.55%；弘浩國際控股（8375）創上市新高，見5.98元，收報5.95元，升28.23%；華康生物醫學（8622）收報0.192元，升28%；鴻盛昌資源（1850）收報0.148元，升21.31%；百信國際（0574）收報0.057元，升21.28%；中港石油（0632）收報0.65元，升20.37%；金貓銀貓（1815）收報0.205元，升16.48%；美中嘉和（2453）收報12.8元，升16.36%；靈寶黃金（3330）收報3.31元，升13.75%。
下跌異動股，包括，建鵬控股（1722）收報0.088元，跌81.86%；納泉能源科技（1597）收報3.7元，跌27.45%；中國唐商（0674）收報0.157元，跌25.24%；佳源服務（1153）收報0.485元，跌20.49%；國鴻氫能（9663）收報11.7元，跌19.31%；世紀聯合控股（1959）收報0.42元，跌19.23%；熙康雲醫院（9686）收報1.01元，跌19.2%；復興亞洲（0274）創上市新低，見0.076元，收報0.081元，跌19%；大中華控股（0021）收報0.112元，跌18.84%；雲康集團（2325）收報7.5元，跌18.83%；方舟健客（6086）收報5.35元，跌18.82%。
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