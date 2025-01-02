經廣泛諮詢公司法律顧問，並考慮到市況、採取其他方法嘗試收回遞延金額及利息所需的過高時間及成本，以及遞延金額 及利息的可收回性，賣方（萬達酒店發展之非全資附屬公司）擬強制執行作為該等後償票據抵押而訂立之按揭。

於美國時間2024年12月30日，賣方、該等遞延金額借款人與擔保人已訂立一份協議，據此，該等經選定公寓單位應交付予賣方，而賣方同意不就該等經選定公寓單位起訴該等遞延金額借款人，並免除擔保人之任何及所有索償。

截至2024年6月30日止6個月，集團已確認與遞延金額及利息有關的長期應收款項所產生之減值虧損約1.26億美元（約9.84億港元）。公司將委聘一名獨立估值師對有關單位進行估值，及公司核數師將審閱估值結果以確定其截至2024年12月31日之價值。

萬達酒店發展稱，儘管因芝加哥項目出售事項確認減值虧損，集團之營收業務仍然穩健，並預期於近期持續為集團帶來穩定之收益流。

該股中午收報0.241元，半日升6.2%。

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