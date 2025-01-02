渣打表示，將繼續提供「迎新鈔」網上預訂服務，鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是，市民亦可透過 SC Pay（轉數快）向親友收派 e-利是。

為確保市民換鈔過程順暢 ，分行將作出特別安排，全線分行首三天會提早於上午 8 時開始提供兌換新鈔服務 ，而在上午 8 時至 9 時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。另外，分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。個別分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。

渣打指出，每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。本行會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應，並安排職員為市民提供協助。

渣打網上預訂提供三款兌換套裝供市民選擇 :

新鈔 +「迎新鈔」套裝：

100 張面額$20 新鈔及 20 張面額$50 新鈔; 及 20 張面額$50「迎新鈔」，總值 4,000 港元。

新鈔套裝

100 張面額$20 新鈔及 20 張面額$50 新鈔，總值 3,000 港元。

「迎新鈔」套裝

20 張面額$50「迎新鈔」，總值 1,000 港元。

其他報道

萬達酒店發展擬強制執行後償票據抵押而訂立之按揭

恒指半日跌297點 科指跌1.3% 齊見近1個月低

港三大發鈔銀行1月14日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換

A股半日向下 滬深三大指數跌逾1%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見1個月低 3個月期見3個月低

建鵬控股重挫逾8成 上日大漲逾七倍

高鑫零售曾挫35% 創上市以來最大跌幅

財新12月製造業PMI降至50.5 遜預期 連續三個月高於50

滬深三大指數低開 人行淨回籠2738億人幣

恒指低開127點 跌穿20、50天線、20000點關 科指跌0.7% 跌穿10天線

拜登：正追查Cybertruck爆炸是否與新奧爾良襲擊有關

港股ADR跌194點 夜期低水76點 美期下跌

馬斯克：拉斯維加斯Cybertruck爆炸 可能是恐怖主義行動

歐美股市元旦休市