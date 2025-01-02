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渣打香港1月7日起開放網上預訂新鈔服務 兌換名額增25%

渣打銀行（香港）宣布，將於 1 月 7 日早上 9 時起開放網上預訂新鈔兌換服務，預訂名額較去年增加 25%。

渣打表示，將繼續提供「迎新鈔」網上預訂服務，鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是，市民亦可透過 SC Pay（轉數快）向親友收派 e-利是。

為確保市民換鈔過程順暢 ，分行將作出特別安排，全線分行首三天會提早於上午 8 時開始提供兌換新鈔服務 ，而在上午 8 時至 9 時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。另外，分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。個別分行亦特設長者專屬櫃位及關愛座，方便有需要人士。

渣打指出，每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。本行會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應，並安排職員為市民提供協助。

渣打網上預訂提供三款兌換套裝供市民選擇 :

新鈔 +「迎新鈔」套裝：

100 張面額$20 新鈔及 20 張面額$50 新鈔; 及 20 張面額$50「迎新鈔」，總值 4,000 港元。

新鈔套裝

100 張面額$20 新鈔及 20 張面額$50 新鈔，總值 3,000 港元。

「迎新鈔」套裝 

20 張面額$50「迎新鈔」，總值 1,000 港元。

 

 

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