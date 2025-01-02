財經事務及庫務局長許正宇在其網上專欄「財庫論」表示，已接獲超過750宗「新資本投資者入境計劃」申請，預計帶來總投資額逾220億港元。為吸引更多高淨值人士來港投資及發展，我們將進一步優化計劃的安排，容許通過申請人全資擁有的合資格私人公司進行投資，為計劃與在港設立家族辦公室兩者之間帶來協同效應。
政府又建議針對私募基金的附帶權益稅務安排進行優化，取消門檻回報率要求，簡化行政程序，為基金管理人提供更大的靈活性，吸引更多私募基金在港設立業務。
資產及財富管理行業方面，截至去年上半年，香港私募基金管理的資本額已超過2,339億美元，居亞洲第二，並成為區內最大的對沖基金和跨境財富管理中心。市場估算本港有超過2,700家單一家族辦公室，其中過半資產規模超過5,000萬美元。香港有限合夥基金制度設立四年，在去年實現了註冊總量突破1,000的里程碑。
政府建議優化目前向資產及財富管理業提供的稅務優惠，包括拓寬基金定義，將退休基金及捐贈基金納入稅務豁免範圍，並新增碳排放衍生工具、保險相連證券、貸款及私募債權投資、虛擬資產等作為合資格資產類別，吸引更多國際資金流入香港。
金融科技方面，現時香港有超過1,100間金融科技公司，一年之間增長了約15%。政府會持續推動央行數碼貨幣、移動支付、數字銀行、虛擬資產交易等的科技應用，並促進香港穩定幣以至Web3生態圈健康、負責任和可持續發展。
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