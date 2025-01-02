政府又建議針對私募基金的附帶權益稅務安排進行優化，取消門檻回報率要求，簡化行政程序，為基金管理人提供更大的靈活性，吸引更多私募基金在港設立業務。

資產及財富管理行業方面，截至去年上半年，香港私募基金管理的資本額已超過2,339億美元，居亞洲第二，並成為區內最大的對沖基金和跨境財富管理中心。市場估算本港有超過2,700家單一家族辦公室，其中過半資產規模超過5,000萬美元。香港有限合夥基金制度設立四年，在去年實現了註冊總量突破1,000的里程碑。

政府建議優化目前向資產及財富管理業提供的稅務優惠，包括拓寬基金定義，將退休基金及捐贈基金納入稅務豁免範圍，並新增碳排放衍生工具、保險相連證券、貸款及私募債權投資、虛擬資產等作為合資格資產類別，吸引更多國際資金流入香港。

金融科技方面，現時香港有超過1,100間金融科技公司，一年之間增長了約15%。政府會持續推動央行數碼貨幣、移動支付、數字銀行、虛擬資產交易等的科技應用，並促進香港穩定幣以至Web3生態圈健康、負責任和可持續發展。

其他報道

渣打香港1月7日起開放網上預訂新鈔服務 兌換名額增25%

【有片：埋身擊】黃金和白銀上升乏力 宜採取高沽策略

匯豐本月14日起於指定自動櫃員機提供「迎新鈔」 7日起可網上預約兌新鈔

半日沽空金額增39% 騰訊沽空增0.6%

萬達酒店發展擬強制執行後償票據抵押而訂立之按揭

恒指半日跌297點 科指跌1.3% 齊見近1個月低

港三大發鈔銀行1月14日起提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換

A股半日向下 滬深三大指數跌逾1%

港元拆息全線向下 1個月HIBOR見1個月低 3個月期見3個月低

建鵬控股重挫逾8成 上日大漲逾七倍

高鑫零售曾挫35% 創上市以來最大跌幅

財新12月製造業PMI降至50.5 遜預期 連續三個月高於50

滬深三大指數低開 人行淨回籠2738億人幣

恒指低開127點 跌穿20、50天線、20000點關 科指跌0.7% 跌穿10天線

拜登：正追查Cybertruck爆炸是否與新奧爾良襲擊有關

港股ADR跌194點 夜期低水76點 美期下跌

馬斯克：拉斯維加斯Cybertruck爆炸 可能是恐怖主義行動

歐美股市元旦休市