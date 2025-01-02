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花旗：恒指曾跌逾500點屬正常 年底目標價兩萬八

恒指今早低開後，一度跌逾500點，其後跌幅收窄，半日報19,762點跌297點或1.48%。花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，現時處於內地政策的「真空期」，主要視乎內地政策走向而決定表現的港股缺乏焦點，而過去2024年累積小量升幅，認為現時出現回吐及上落較大亦合理，屬於正常發展，表示市場不需要太擔心、認為跌逾500多點己是市况轉差的訊號。

廖嘉豪續指，中國內地整體而言會於財政及貨幣政策方面，繼續落力推出措施支持經濟，花旗亦認為整體宏觀經濟穩定，內房回穩情况亦有起色，而企業盈利環境亦隨之而改善，加上人行有望繼續增加於股票回購、增持專項再貸款的投放，支持內地及香港股市發展。

另外，花旗今舉辦2025年環球投資前瞻記者會，花旗於恒生指數年中目標26,000點，年底目標則為28000點。廖嘉豪提到，內地A股及港股於2024年回購超過400億美元（約3120億港元），加上人行推股票回購、增持專項再貸款，目前已有200家A股上市公司申請，對A股直接影響較大，因而今年較為看好A股、多過H股，另花旗予內地及香港股市較低配置比例。

2025年投資方向方面，廖嘉豪稱花旗於美股方面較為看好，整體投資組合的股票比例約為六成左右，當中美國持股比例可超過一半。他解釋，美股雖估值較高，但有減息及企業盈利增長配合。花旗亦料至2025年底，美股所有行業的盈利預測均錄正增長。據花旗所提供資料顯示，截至25年底，資訊科技、非必需消費品及通訊服務，其預測盈利增長分別為19.3%、16.7%及14.6%。

港樓方面，廖嘉豪表示24年跌近7%的港樓樓價，會於25年年中才會有機會見底，雖目前樓市投資需求見略為好轉，租金回報率亦見上升，個別屋苑貼近租金回報率4厘，但受供應較多影響。他績指，花旗料25年美國減息3至5次，較市場普遍認為2次多，認為若配合減息的話，按揭利率與租金的回報率的差異會收窄。他亦料港樓25年或會較平穩或微跌。

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