另外，個人綜合理財戶口或個人客戶透過網上理財及流動理財以當地貨幣匯款至指定目的地，下月23日起每次收費70元；透過滙豐分行進行電匯服務每次收費提高至260元，在分行跨行轉帳下月1日起亦提高至260元。

匯豐發言人表示，會定期檢討服務及收費，有需要時作出適當調整，客戶可繼續使用滙豐香港的外幣提款機免手續費提取外幣。

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