匯豐銀行宣布修訂外幣現鈔提取費用，下月起個人綜合理財戶口或個人客戶，每個戶口單日外幣現鈔提款總額若超過1500歐元、或1500美元或20萬日圓，將徵收當日總提款額0.25%的費用。卓越理財或環球私人銀行等戶口，需收費的每日提款限額門檻則較高。
另外，個人綜合理財戶口或個人客戶透過網上理財及流動理財以當地貨幣匯款至指定目的地，下月23日起每次收費70元；透過滙豐分行進行電匯服務每次收費提高至260元，在分行跨行轉帳下月1日起亦提高至260元。
匯豐發言人表示，會定期檢討服務及收費，有需要時作出適當調整，客戶可繼續使用滙豐香港的外幣提款機免手續費提取外幣。
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