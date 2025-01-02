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恒指收市跌436點 科指跌2.4% 成交兩周高 中芯跌8.8%

港股復市，內地財新PMI以及澳門12月賭收遜預期，以及工行（1398）、建行（0939）除息，恒指低開127點後，最多曾跌516點。人行降準預期落空，市場關注內地經濟復蘇狀況和特朗普就職後或帶來的潛在關稅風險，午後跌幅擴大，A股創2016年來最差開年表現，滬深300指數收跌逾2.9%，創下近六周最大跌幅，上證綜指失守3,300點關口。A股午後跌幅擴大，恒指跟跌，但未有跌穿今早低位。

恒指、國指見一個月最大跌幅，科指連跌3日，三大指數見近1個月低。大市成交增1.2倍，至1647億，創近兩周高，北水流入、大市波幅亦增。

恒指今早低開127點，高位跌127點，低位跌516點，高低波幅390點，是2024年12月12日後最闊，當日報424.97點。上升股份比例為17.81%，下跌為49.15%，無升跌為33.03%。

恒指收市跌436點或2.18%，報19623點，大市成交金額1647億元，較上日增加121.12%，是2024年12月20日1784.6億元成交後最多；國指跌199點或2.73%，報7090點。恒生科技指數收報4357點，跌2.47%。

藍籌股成交金額766.15億元，佔大市成交46.51%；科指成份股成交金額416.71億元，佔大市成交25.3%；國指成份股成交金額677.4億元，佔大市成交41.12%。

24隻雙櫃台股，總成交0.94億元人民幣，相當於約0.99億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加127.6%，至108.74億元，佔大市成交6.59%。牛熊證成交金額63.86億元，增加123.61%；窩輪成交金額44.88億元，增加133.52%。

藍籌1隻升，82隻下跌，0隻無升跌。紫金礦業（2899）升0.28%，收報14.18元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌8.81%，收報29元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報18.5元，升2.89%；跌幅最大的是中芯國際（0981）收報29元，跌8.81%。

恒指跌穿10天線(19883.48點)、20天線(19939.7點)，續低於50天線(20008.44點)，下試100天線(19361.72點)。科指穿10天線(4457.19點)。

北水南下合計淨流入65.11億元，較上日增加1.08%，淨流入金額是12月30日73.5億元後最多。北水連續第10日流入，累計流入629.48億元，對上一次連續10日淨流入是2024年11月27日。北水本月累計流入65.11億元，按月減少93.18%，連續第2個月減少，金額是2023年6月後新低，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.58%，是2024年11月12日後最大跌幅，當日跌幅為3.26%。低見19542.98點，是2024年12月5日19466.69點後最低。收市報19623.32點，是2024年12月5日後收市新低，當日報19560.44點。第1日陰燭。

科指曾跌最多2.71%，是2024年12月13日後最大跌幅，當日跌幅為3.1%。低見4347.09點，是2024年12月3日4342.7點後最低。收市報4357.53點，是2024年11月29日後收市新低，當日報4353.55點。連跌3日，累計跌181.06點，對上一次連跌3日是2024年12月17日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是2024年11月25日。

國指曾跌最多3.06%，是2024年11月12日後最大跌幅，當日跌幅為3.49%。低見7066.52點，是2024年12月6日7021.04點後最低。今日收市報7090.56點，是2024年12月5日後收市新低，當日報7014.13點。第1日陰燭。

個股表現

建鵬控股（1722）重挫逾8成 上日大漲逾七倍。收報0.072元，跌85.15%。

和黃醫藥（0013）擬以6.08億美元售上海和黃藥業45%股權。收報23.4元，升3.77%。

阿里巴巴（9988）向德弘售高鑫78%股權，連收股息套現近123億，料虧損逾131億人幣。收報81.3元，跌1.33%。

高鑫零售（6808）收報1.98元，跌20.16%。

比亞迪（1211）去年全年銷售新能源車按年增逾四成，去年12月銷售按年增一半。收報258.2元，跌3.15%。

多家二三線股配股及供股低額集資。GBA集團（0261）收報0.112元，升3.7%。

華康生物（8622）收報0.191元，升27.33%。

國農金融（8120）收報0.46元，無升跌。

貓眼娛樂（1896）旗下貓眼研究院：內地去年總票房425億人幣，最高5票房影片含喜劇元素。收報8.01元，升0.25%。

澳門去年12月賭收182億元按年跌2%，全年賭收2267.8億元按年升23.9%。濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.37元，跌2.02%。

美高梅中國（2282）收報10.08元，升1.41%。

澳博（0880）收報2.65元，跌1.49%。

永利澳門（1128）收報5.34元，跌0.93%。

銀河娛樂（0027）收報32.2元，跌2.42%。

金沙中國（1928）收報20.2元，跌3.35%。

新地（0016）建成全港最大太陽能發電網，年產700萬度電。收報73.8元，跌1.14%。

王氏港建（0532）委任王藝橋出任行政總裁，胞妹王賢德任授權代表。見52周低0.29元，收報0.29元，跌3.33%。

碧桂園（2007）︰將盡快達成復牌指引，已向聯交所申請復牌。停牌。

高陽科技（0818）盈警，料全年經營溢利將大幅下降甚至錄得虧損。收報0.345元，跌1.43%。

貝恩資本據報有興趣洽購匯量科技（1860）旗下數字營銷服務平台。收報6.89元，跌17.39%。

信義光能（0968）發盈警，料全年少賺70%至80%。收報2.95元，跌6.05%。

周大福創建（0659）據報尋求出售約20億美元中國收費公路資產，正與越秀洽商。收報7.67元，跌0.9%。

騰邦控股（6880）將於1月3日起除牌。停牌。

太古（0019）：出售柬埔寨可口可樂裝瓶業務少數權益交割已完成。收報69.55元，跌1.28%。

華晨中國（1114）出資7億伙TCL組合營，拓開發及製造智能座艙及顯示器組件業務。收報3.71元，跌2.88%。

破頂股表現

破頂股包括，安徽皖通高速公路（0995）創上市新高，見11元，收報10.52元，跌1.87%；晉景新能（1783）創上市新高，見7.65元，收報7.65元，升2%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.15元，收報2.09元，升12.97%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見273.4元，收報264.2元，升9.54%；弘浩國際控股（8375）創上市新高，見8.2元，收報7元，升50.86%；德益控股（9900）創上市新高，見11.18元，收報10.86元，升6.47%；健康之路（2587）創上市新高，見13.94元，收報13.4元，升2.45%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9055.35元，收報9055.35元，升0.18%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見903.65元，收報903.65元，升0.23%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1082.45元，收報1082.45元，升0.01%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8388.75元，收報8388.75元，升0.09%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1164.7元，收報1164.7元，升0.03%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見572.05元，收報572.05元，升0.03%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見19.5元，收報19.5元，升0.78%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1080.3元，收報1080.3元，升0.01%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見18.35元，收報18.35元，升0.82%；ＰＰ國債－Ｒ（82846）創上市新高，見134.3元，收報134.3元，升0.86%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1051.15元，收報1051.15元，升0%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7904.45元，收報7904.45元，升0.27%；湯臣集團（0258）創52周高，見3.13元，收報3.04元，升4.11%；中國智能健康（0348）創52周高，見0.19元，收報0.19元，升22.58%；旭日企業（0393）創52周高，見1.25元，收報1.22元，跌1.61%；方正控股（0418）創52周高，見1.07元，收報1.05元，升3.96%；卡森國際（0496）創52周高，見0.42元，收報0.355元，升2.9%；金利來集團（0533）創52周高，見1.43元，收報1.42元，跌0.7%；中視金橋（0623）創52周高，見1.53元，收報1.47元，升5%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.34元，收報0.34元，無升跌；安保工程控股（1627）創52周高，見0.57元，收報0.56元，升1.82%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見3.2元，收報3.04元，升0.66%。

破底股方面

35隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見4.96元，收報5.04元，跌2.33%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.122元，收報0.14元，升3.7%；復興亞洲（0274）低見0.07元，收報0.083元，跌17%；瑞浦蘭鈞（0666）低見11.18元，收報11.26元，跌0.18%；中國衛生集團（0673）低見0.241元，收報0.3元，升20%；中電光谷（0798）低見0.226元，收報0.234元，跌6.4%；中教控股（0839）低見3.33元，收報3.34元，跌2.05%；中國水業集團（1129）低見0.25元，收報0.33元，跌22.35%；華油能源（1251）低見0.121元，收報0.122元，跌2.4%；知行汽車科技（1274）低見14.68元，收報14.72元，跌5.03%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.47元，收報1.47元，跌3.92%；大快活集團（0052）低見6元，收報6.02元，跌0.99%；美麗華酒店（0071）低見9.05元，收報9.07元，跌0.44%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；大生地產（0089）低見1.7元，收報1.71元，跌4.47%；綠景中國地產（0095）低見0.395元，收報0.395元，跌5.95%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.91元，收報0.92元，無升跌；博富臨置業（0225）低見4.78元，收報4.8元，跌0.21%；港譽智慧城市服務（0265）低見0.98元，收報1.06元，跌7.83%。

異動股

上升異動股，包括，宏強控股（8262）創52周高，見0.087元，收報0.067元，升191.3%；弘浩國際控股（8375）創上市新高，見8.2元，收報7元，升50.86%；中國金融租賃（2312）收報0.179元，升37.69%；中港石油（0632）收報0.73元，升35.19%；中國三三傳媒（8087）收報0.405元，升30.65%；萬達酒店發展（0169）收報0.29元，升27.75%；華康生物醫學（8622）收報0.191元，升27.33%；世紀金花（0162）收報0.08元，升25%；中國智能健康（0348）創52周高，見0.19元，收報0.19元，升22.58%；港亞控股（1723）創52周高，見0.37元，收報0.365元，升21.67%；鴻盛昌資源（1850）收報0.148元，升21.31%。

下跌異動股，包括，建鵬控股（1722）收報0.072元，跌85.15%；中國唐商（0674）收報0.149元，跌29.05%；煜榮集團（1536）收報0.11元，跌26.67%；恆富控股（0643）收報0.243元，跌25.23%；熙康雲醫院（9686）收報0.95元，跌24%；佳源服務（1153）收報0.47元，跌22.95%；泛遠國際（2516）收報0.76元，跌22.45%；華昊中天醫藥（2563）創上市新低，見15.1元，收報15.28元，跌22.44%；中國水業集團（1129）創上市新低，見0.25元，收報0.33元，跌22.35%；創夢天地（1119）收報2.1元，跌22.22%；國鴻氫能（9663）收報11.46元，跌20.97%。

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