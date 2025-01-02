摩通指，按去年12月賭收計，料中場賭收已相當於疫情前110%，貴賓博彩則恢復至疫情前23%，較近月情況稍弱。不過按季度計，去年第四季錄得過去20季最佳賭收水平，按年及按季分別升6%及3%，達到574億元，已回復至疫情前80%水平。

隨著博彩企業陸續會在一月底起公布去年第四季度業績，其料銀河娛樂（0027）的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按季增長5%至10%，相對行業按季增長2%至3%。其在過去六個月未有調整今年賭收預測，繼續料按年增長5%，並未有因為消費及宏觀經濟吹逆風影響，尤其澳門在訪澳旅客逐季有增長，由去年第二季恢復至疫情前的79%、增至第三季的超過93%，到第四季增至超過97%，基本中場恢復至去年第四季的90%至95%，反映市場對澳門旅遊的需求。這可能與當局放寬簽證，及連串推動非博彩活動有關，料會帶動訪澳旅客及中場繼續於今年復蘇，並抵銷了高端客戶需求放慢的影響。因此這令到其維持今年賭收增長5%，在眾濠賭股中，其今年首選是銀河娛樂。

此外，花旗發表報告跟進指，澳門去年12月賭收的水平與其預期約185億元一致，但是比市場預期的189億元低4%，從最新數據顯示，這反映出去年12月最尾16日的日增賭收改善至6.03億元，比12月9日的一個星期日均5.79億元而言，高約4%。這亦反映了國家主席習近平訪澳三日的影響，並顯示12月尾的表現較強。其預期今年1月份賭收可達190億元，日均賭收達6.13億元，相當於2019年疫情前的76%水平。一、二月份合併計算，則料按年增長6%，共約400億元。

高盛的報告預期，今年全年賭收會有8%增長，到博企層面，可以推動全年EBITDA按年錄得增長11%。其繼續看好金沙中國（1928），料該股市場佔有率會上升。今日除美高梅（2282）的股價錄得1.41%升幅之外，餘皆下跌。六大博企中，金沙跌最多，最新跌幅達3.35%。在衛星場股中，跌幅最大為勵駿（1680），跌4.86%。

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