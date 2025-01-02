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港去年11月零售銷售按年跌7.3% 跌幅大過預期

統計處公布，2024年11月零售業總銷貨價值的臨時估計為317億元，按年跌7.3%，連跌9個月，跌幅大過預期的跌3.4%。扣除價格變動後，2024年11月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌8.3%。2024年首11個月計，零售業總銷貨價值按年跌7.1%；扣除價格變動後，總銷貨數量按年跌8.7%。

2024年11月零售業總銷貨價值中網上銷售佔9.3%，銷售價值的臨時估計為29億元，按年下跌7%。

按零售商主要類別計，2024年11月珠寶、首飾鐘錶及名貴禮物銷貨價值跌5.4%；電器及其他未分類耐用消費品下跌18%；服裝跌7.5%；百貨公司跌12.3%；藥物及化妝品跌2.9%；汽車及汽車零件跌34.4%；燃料跌9.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌1.7%；傢具及固定裝置跌20.5%；書報、文具及禮品跌6.5%；中藥下跌19.3%；以及眼鏡店下跌11.8%。

此外，11月共有個類別產品銷貨價值按年錄得升幅，超級市場貨品升3.5%；其他未分類消費品升1.4%；食品、酒類飲品及煙草升0.4%。

政府發言人表示，受消費模式轉變及港元匯率偏高的影響，11月零售業總銷貨價值按年繼續下跌。展望未來，發言人指出旅客和市民消費模式轉變會繼續影響零售業的表現。然而，內地政府推出多項提振內地經濟措施及惠港措施，包括自2024年12月起恢復及擴展深圳「一簽多行」個人遊簽注安排，加上政府各項提振本地市面氣氛的舉措，以及就業收入增加，均有助推動旅客和市民在本地市場的消費。

 

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