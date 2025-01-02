國泰集團行政總裁林紹波表示，「我們很高興以另一個里程碑為2024年劃上完美句號。過去一年，國泰集團進行了歷來最大規模的擴展，並取得顯著成果，全賴每一位員工的付出及努力。我尤其衷心感謝世界各地前線團隊在假期間辛勤工作，確保顧客探索新目的地及與親友歡聚團圓之餘，享受順暢愉快的旅程。

林紹波表示，「我們很欣慰順利完成兩年的重建之旅。在重建路上，我們一直竭盡全力，於香港航空樞紐為顧客提供更多航班和目的地選擇。國泰已展開全新一頁」。

國泰航空最近已恢復往返澳洲開恩茲的季節航班服務，並於今年開通多個新長途航點，包括印度海德拉巴、美國達拉斯、以及歐洲慕尼黑及布魯塞爾等等；香港快運飛往日本靜岡的航班最近已啟航，並於本月稍後開通仙台航線。

國泰航空和香港快運的航班數量於今年1月起，達至疫情前100%水平。兩家航空公司的客運航點總數預計在2025年突破100大關。

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