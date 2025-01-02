港交所去年12月公布《企業管治守則》諮詢總結，當中獨立非執行董事（獨董）設9年任期上限，設有6年過渡期、並分階段實施，另不准任職超過6家上市公司獨董職務（超額任職獨董）設有3年過渡期。

據港交所資料顯示，於今年在任超過9年的獨董擔任1538個董事職務，並就任於842家上市發行人，當中20家上市發行人所有獨董均任超過9年。另有七成獲董任職期少於6年，當中約12.8%的獨董任職期為6至9年，另有17.2%獨董為任職超過9年。

按港交所要求，新《企業管治守則》於獨董任期限制分階段實施，第一階段於2028年7月1日或之後的股東大會，發行人董事會中「連任多年獨董」不得超過獨董的半數；第二階段於2031年7月1日或之後的股東大會，發行人董事會不得再有獨董任職逾9年。

數據亦顯示，今年目前有15位超額任職獨董，即出任7家或以上上市發行人董事的獨董，超額任職獨董的上市發行人佔比為4.2%。該15位超額任職獨董就任於 110 家上市發行人。

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