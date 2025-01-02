除新鈔套裝，恒生全線地面分行將於1月14日起，為客戶提供兌換新鈔服務，並在1月14至17日提早於上午8時30分開始營業，換完即止。恒生優越私人理財及優越理財的客戶可與專屬客戶經理預約換領新鈔。

為應付農曆新年前的服務需求，總行、旺角分行、尖沙咀分行及新豐路分行4間指定分行，將於1月20至24日（周一至周五）延長營業時間至晚上7時，以及於1月25日（周六）延長營業時間至下午4時30分，為客戶提供開戶及非櫃位銀行服務。

多間銀行力推新春期間派電子利是，恒生公布，由1月18日至2月12日期間，客戶透過恒生流動應用程式派e利是、以轉數快轉賬或首次登記恒生為轉數快預設收款銀行，均可即時透過HARO WhatsApp參加大抽奬，有機會贏取恒生財神足金金牌。

恒生公布抽獎獎品，包括1月29日至2月2日（年初一至初五），每日送出1份20克恒生財神足金金牌；除年初一至初五大抽奬活動期間，每日送出1份10克恒生財神足金金牌，以及22888份奇華餅家電子禮券38元。

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