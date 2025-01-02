Big C官網亦同時顯示，未來將多開6間新分店，分布在旺角、樂富、荃灣、大埔、粉嶺及元朗，分店數目將增加至21間，不過相較2023年9月24間分店而言，仍然減少3間。

Big C 於2023年8月攻港，當時公司行政總裁Aswin Techajareonvikul揚言，計劃在未來3年內每年開設25間分店，目標到2026年底將分店數量從當時的24間增至99間，並希望營業額能達到10億元，於2027年達15億元。

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