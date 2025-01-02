泰國連鎖超市Big C 母企Berli Jucker Public Company Limited（泰：BJC）於2023年8月宣布，以不多於3億泰銖（約6706萬港元）作價收購阿布泰集團。近年零售業不景，Big C 繼10月底結束觀塘APM分店後，尖沙咀旗艦店亦於12月29日結業。但根據官網解釋，為了拓展業務，將搬往尖沙咀樂道的地舖，以全新面貌於2025年初與顧客再次見面。
Big C官網亦同時顯示，未來將多開6間新分店，分布在旺角、樂富、荃灣、大埔、粉嶺及元朗，分店數目將增加至21間，不過相較2023年9月24間分店而言，仍然減少3間。
Big C 於2023年8月攻港，當時公司行政總裁Aswin Techajareonvikul揚言，計劃在未來3年內每年開設25間分店，目標到2026年底將分店數量從當時的24間增至99間，並希望營業額能達到10億元，於2027年達15億元。
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