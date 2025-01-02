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Big C尖沙咀分店遷至樂道地舖 預告將增6分店 曾揚言要開99間分店

泰國連鎖超市Big C 母企Berli Jucker Public Company Limited（泰：BJC）於2023年8月宣布，以不多於3億泰銖（約6706萬港元）作價收購阿布泰集團。近年零售業不景，Big C 繼10月底結束觀塘APM分店後，尖沙咀旗艦店亦於12月29日結業。但根據官網解釋，為了拓展業務，將搬往尖沙咀樂道的地舖，以全新面貌於2025年初與顧客再次見面。