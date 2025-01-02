今年是吉利首次就銷量目標舉行解讀會，桂生悅解釋，主要由於去年下半年起市場對公司的關注度大幅提高，因此認為有必要對外講解發展部署，強調吉利去年已基本完成在EV及智能化的投入及布局，將由市場來檢驗吉利的部署方向是否正確。他又說，目標今年新能源板塊全面實現盈利，提到集團在新能源智能化以及節能增效方面均有重大的技術突破，集團的新能源汽車業務自去年第3季起已大幅扭虧，有信心今年能取得銷量和盈利「雙突破」。

其他報道

恒生1月9日起預約新鈔兌換 推電子利是抽獎送財神金牌

女董事令今年起生效 港交所稱12家上市公司從未符規定

人行啟動第二次互換便利操作

恒指公司2月21日宣布季檢結果

星展料港樓價平穩 港P將減25點子

沽空金額增86% 騰訊沽空增93%

國泰：單日載客突破十萬人次 順利完成重建 航班數量達疫情前100% 航點年底突破100

港去年11月零售銷售按年跌7.3% 跌幅大過預期

摩通及高盛分別料今年賭收分別升5%及8% 花旗料1月賭收達190億

美國運通推合資格會員1蚊乘天星小輪優惠

恒指收市跌436點 科指跌2.4% 成交兩周高 中芯跌8.8%

匯豐下月起收取0.25%外幣超額提取費 涉日圓、美元及歐元

比亞迪：經營狀況很好 對今年銷量有信心

羅兵咸：料今年港股IPO集資1300億至1600億元 重返全球三甲

2025年首個交易日 A股開門黑 滬指失守3300點 深成指、創板指跌逾3%

中銀：1月7日起可預約新鈔兌換預約

上商委任林永德為行政總裁

花旗：恒指曾跌逾500點屬正常 年底目標價兩萬八

許正宇：接獲逾750宗「新資本投資者入境計劃」申請 料總投資逾220億

渣打香港1月7日起開放網上預訂新鈔服務 兌換名額增25%