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吉利汽車今年銷量目標增長25%至271萬輛

吉利汽車（0175）公布，2025年銷量目標為271萬輛，按年增長25%，行政總裁桂生悅在解讀會上表示，去年全年銷量達217.6萬輛，超出年度目標近15%，達到歷史新高，相信最終終端銷量會更高，目前公司庫存已達有紀錄的最低水平，因為形容271萬輛的目標屬較務實及謹慎。

今年是吉利首次就銷量目標舉行解讀會，桂生悅解釋，主要由於去年下半年起市場對公司的關注度大幅提高，因此認為有必要對外講解發展部署，強調吉利去年已基本完成在EV及智能化的投入及布局，將由市場來檢驗吉利的部署方向是否正確。他又說，目標今年新能源板塊全面實現盈利，提到集團在新能源智能化以及節能增效方面均有重大的技術突破，集團的新能源汽車業務自去年第3季起已大幅扭虧，有信心今年能取得銷量和盈利「雙突破」。

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