她指出，會員反映2024年12月的生意來看，較低單價的貨品會是比較受惠，例如化妝品、快餐、服裝等，大部分會員指12月生意按月錄得升幅。

謝邱安儀續稱，雖然按月有所改善，但按年比較大部分類別仍預期錄得跌幅，大部分料生意將持平至單位數跌幅。她指出，港元強勢仍影響一些高單價的消費意欲，一簽多行有助較低單價的銷售，其他類別仍需時帶動生意。

展望農曆新年情況，謝邱安儀表示，化妝品類別會員預計將錄低雙位數的增長，相信是對一簽多行有信心；個人護理亦預計錄單位數升幅，不過服飾、健康食品就預計單位數的跌幅。她強調，農曆新年長假期港人外遊將繼續對零售業帶來擔憂。

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