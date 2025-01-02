小鵬汽車（9868）公布2024年12月及第四季車輛交付數據，2024年12月共交付智能電動汽車36,695輛，按年增長82%，按月增長19%， 其中小鵬MONA M03交付量超過15,000輛，小鵬P7+交付量超過10,000輛，第四季累計交付91,507輛智能電動汽車，按年增長52%，
全年總交付量達到19萬輛，按年增長34%，小鵬MONA M03自上市以來，連續第四個月交付量超過了1萬輛，小鵬MONA M03 自上市以來，僅用四個月就實現了第5萬輛車的生產里程碑，創下集團最快生產推出的新紀錄，並持續打破中國新興汽車製造商中純電電動汽車生產的交付紀錄。
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