道瓊斯工業平均指數收跌151點，跌幅0.36%，報42392點。標普500指數收跌13點，跌幅0.23%，報5868點。納斯達克綜合指數收跌30點，或0.16%，報19280點。

SHERWIN-WILLIAMS跌1.99%，報333.16美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累41點，而英偉達升2.99%，報138.31元，貢獻道指24點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報243.85元，跌2.62%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報189.43元，升0.06%，亞馬遜(美：AMZN)收市報220.22元，升0.37%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報599.24元，升2.34%，英偉達(美：NVDA)收市報138.31元，升2.99%，微軟(美：MSFT)收市報418.58元，跌0.69%，Tesla (美：TSLA)收市報379.28元，跌6.08%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.61%，報510點。德國DAX指數收漲0.59%，報20024點；法國CAC 40指數漲0.18%，報7393點；英國富時100指數收漲1.07%，報8260點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.51%，報6661點。

美國2年期債息曾跌最多0.93%，是2024年12月30日後最大跌幅，當日跌幅為2%。低見4.2023厘，是2024年12月13日4.1797厘後最低。收市報4.2395厘，是2024年12月12日後收市新低，當日報4.1906厘。

美國10年期債息曾跌最多1.19%，是2024年12月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.05%。低見4.5148厘，是2024年12月31日4.5027厘後最低。收市報4.559厘，是2024年12月30日後收市新低，當日報4.5327厘。

美國10年期債息曾跌最多1.19%，是2024年12月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.05%。低見4.5148厘，是2024年12月31日4.5027厘後最低。收市報4.559厘，是2024年12月30日後收市新低，當日報4.5327厘。

美3個月10年期債息差曾高見27.306基點，是2024年12月30日32.793基點後最闊。收市報24.25基點，是2024年12月30日後收市新高，當日報24.41基點。連升2日，累計升0.086基點，對上一次連升2日是2024年12月19日。

金龍指數曾跌最多1.63%，是2024年12月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.12%。低見6653.13點，是2024年11月29日6625.86點後最低。收市報6661.14點，是2024年11月27日後收市新低，當日報6657.84點。第1日陰燭。

道指曾跌最多0.87%，是2024年12月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.69%。低見42174.8點，是2024年12月20日42146.33點後最低。收市報42392.27點，是2024年12月19日後收市新低，當日報42342.24點。連跌4日，累計跌933.53點，對上一次連跌4日是2024年12月10日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2024年12月10日。

標指曾跌最多0.89%，是2024年12月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.7%。低見5829.53點，是2024年11月5日5722.1點後最低。收市報5868.55點，是2024年12月19日後收市新低，當日報5867.08點。連跌5日，累計跌171.49點，對上一次連跌5日是2024年4月18日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是2024年11月14日。

納指曾跌最多1%，是2024年12月31日後最大跌幅，當日跌幅為1.04%。低見19117.59點，是2024年11月29日19066.52點後最低。收市報19280.79點，是2024年11月29日後收市新低，當日報19218.17點。連跌5日，累計跌750.34點，對上一次連跌5日是2024年4月18日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2024年12月19日。

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