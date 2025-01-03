個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.05%，折合報413.79元；阿里巴巴（9988）升0.18%，折合報82.57元；美團（3690）跌0.95%，折合報149.46元；匯控（0005）跌1.57%，折合報75.71元；建行（0939）跌2.61%，折合報6.22元。

道期現升0.077%；標期現升0.09%；納期現升0.13%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現升1.37%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.27%。

VIX指數隔晚升3.34%或0.58點，報17.93點。

紐油現升0.08%或0.06美元，報73.19美元；布油現升1.72%或1.29美元，報75.93美元；金價現升0.07%或2美元，報2659.9美元；LME 銅期貨隔晚升0.39%或34.5美元，報8802.5美元。比特幣現跌0.19%或186.82美元，報96936.95美元；美國10年期債息現跌0.21%或0.01厘，報4.559厘。

今日焦點股份可留意：

國泰（0293）公布已完成回購近46億可換股債券。國泰：單日載客突破十萬人次，順利完成重建，航班數量達疫情前100%，航點年底突破100。

小鵬汽車（9868）上月交付增82%，2024年總交付量19萬輛升34%。

阿里（9988）上季斥13億美元回購1.19億股普通股。

吳文新申報用3160萬元可換股工具對銷欠負世紀娛樂（0959）債務。

秦皇島（3369）港去年錄吞吐量4.14億噸按年增5.66%。

吉利汽車（0175）今年銷量目標增長25%至271萬輛。

謝清海調任惠理（0806）非執董，林向紅轉任主席。

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