恒指今早高開85點或0.44%，報19708點，大市成交金額14億元；國指今早高開31點或0.45%，報7122點。恒生科技指數開市報4383點，升0.6%。上升股份比例為8.69%，下跌為2.93%，無升跌為88.37%。