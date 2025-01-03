恒指今早高開85點或0.44%，報19708點，大市成交金額14億元；國指今早高開31點或0.45%，報7122點。恒生科技指數開市報4383點，升0.6%。上升股份比例為8.69%，下跌為2.93%，無升跌為88.37%。
藍籌34隻升，12隻下跌，37隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.21%，報83.1元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌1.94%，報47.95元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，3隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報36.15元，升5.39%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報136元，跌1.09%。
恒指續低於10天線(19884.31點)。科指續低於10天線(4456.64點)。
國泰（0293）公布已完成回購近46億可換股債券。國泰：單日載客突破十萬人次，順利完成重建，航班數量達疫情前100%，航點年底突破100。開市報9.43元，升0.11%。
小鵬汽車（9868）上月交付增82%，2024年總交付量19萬輛升34%。開市報45.1元，升0.22%。
阿里（9988）上季斥13億美元回購1.19億股普通股。開市報83.1元，升2.21%。
吳文新申報用3160萬元可換股工具對銷欠負世紀娛樂（0959）債務。無成交，報0.46元。
秦皇島（3369）港去年錄吞吐量4.14億噸按年增5.66%。無成交，報2.03元。
吉利汽車（0175）今年銷量目標增長25%至271萬輛。開市報14.1元，升0.14%。
謝清海調任惠理（0806）非執董，林向紅轉任主席。無成交，報1.49元。
破頂股包括，晉景新能（1783）創上市新高，見7.68元，開市報7.68元，升0.39%；椰豐集團（1695）創52周高，見0.123元，開市報0.123元，升3.36%。
創上市新低，包括如祺出行（9680）低見13元，開市報13元，跌3.7%。
異動股
上升異動股，包括，高鵬礦業（2212）開市報0.148元，升14.73%；烯石電車新材料（6128）開市報0.05元，升11.11%；亨鑫科技（1085）開市報1.29元，升9.32%；南南資源（1229）開市報0.159元，升8.16%；金石控股集團（1943）開市報0.069元，升7.81%；速騰聚創（2498）開市報31.45元，升7.71%；弘浩國際控股（8375）開市報7.4元，升5.71%；思派健康（0314）開市報5.45元，升5.62%；裕承科金（0279）開市報0.039元，升5.41%；蔚來（9866）開市報36.15元，升5.39%。
下跌異動股，包括，和鉑醫藥－Ｂ（2142）開市報1.83元，跌7.58%；東方表行集團（0398）開市報3.63元，跌5.71%；如祺出行（9680）創上市新低，見13元，開市報13元，跌3.7%；中國重汽（3808）開市報21.8元，跌2.68%；美中嘉和（2453）開市報12.3元，跌2.38%；趣致集團（0917）開市報63.5元，跌2.31%；普拉達（1913）開市報61.5元，跌2.23%；中國水務（0855）開市報4.93元，跌2.18%；中石化煉化工程（2386）開市報6.45元，跌1.98%。
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