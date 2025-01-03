港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌3.29點子至4.15%，是2024年11月25日後最低，當日報4.13077%。對上一次連跌3日是2024年11月5日，當日拆息報4.05214%。
港元現報7.7776元貶值8點子，曾貶值最多16點子，報7.7784元，亦曾升值最多6點子，報7.7762元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為448.72億元，較再上一日增0.7億元，總結餘是2024年12月30日後最高。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10.71點子至4.02357%，是2024年12月17日後最低；1星期HIBOR跌11.94點子至4.05405%，是2024年12月17日後最低；2星期HIBOR跌11.94點子至4.05048%，是2024年12月9日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.27點子至4.16119%，是2024年9月27日後最低；6個月期HIBOR跌2.25點子至4.14696%，是2024年12月17日後最低；12個月期HIBOR跌0.98點子至4.14024%，是2024年12月18日後最低。
美元指數現報109.153貶值0.241點或0.22%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.3808%，維持不變。
對上一次維持不變。是2024年12月26日，當日利差報-0.4207%。
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