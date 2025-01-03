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恒指半日升170點 科指倒升1.3% 小米創上市新高

美股下跌，亞股未有跟隨，韓台股市上升，日股休市，A股下跌，恒指高開85點後最多曾升268點，科指早段曾低見4337.98點，是2024年11月29日後最低，其後倒升最多2.2%創今年新高。

恒指今早高開85點，高位升268點，低位升12點，高低波幅256點。上升股份比例為23.02%，下跌為28.4%，無升跌為48.57%。

恒指半日升170點或0.87%，報19794點，大市成交金額864億元；國指升77點或1.09%，報7167點。恒生科技指數收報4417點，升1.37%。

藍籌股成交金額368.84億元，佔大市成交42.68%；科指成份股成交金額249.14億元，佔大市成交28.83%；國指成份股成交金額334.86億元，佔大市成交38.75%。

24隻雙櫃台股，總成交0.23億元人民幣，相當於約0.24億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少20.28%，至86.69億元，佔大市成交10.02%。牛熊證成交金額43.02億元，減少32.63%；窩輪成交金額43.67億元，減少2.7%。

藍籌50隻升，30隻下跌，3隻無升跌。小米（1810）升5.59%，收報35.9元，是升幅最大的藍籌，新東方（9901）跌2.15%，收報47.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，13隻下跌。升幅最大的是小米（1810）創上市新高，見36.25元，收報35.9元，升5.59%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報17.3元，跌6.49%。

恒指曾逼近10天線(19892.84點)。科指續低於10天線(4460點)。

北水南下合計淨流入23.39億元，較上日減少64.07%，連續第11日流入，累計流入652.87億元，對上一次連續11日淨流入是11月28日。

開支飈收入減 港鐵（0066）研發債售商場 10年工程費料遠超1600億 田北辰倡公私營分擔。收報26.45元，跌0.38%。

發改委：推手機、平板等購新補貼 擬發超長期特別國債。

手機設備

丘鈦（1478）收報6.68元，升4.54%。

舜宇（2382）收報68.3元，升3.72%。

高偉電子（1415）收報28元，升0.72%。

通達（0698）收報0.078元，跌1.27%。

瑞聲（2018）收報38.35元，升5.79%。

比亞迪電子（0285）收報41.75元，升4.24%。

信利國際（0732）收報1.14元，升1.79%。

國泰（0293）公布已完成回購近46億可換股債券。國泰：單日載客突破十萬人次，順利完成重建，航班數量達疫情前100%，航點年底突破100。收報9.55元，升1.38%。

小鵬汽車（9868）上月交付增82%，2024年總交付量19萬輛升34%。收報45.3元，升0.67%。

阿里（9988）上季斥13億美元回購1.19億股普通股。收報83元，升2.09%。

吳文新申報用3160萬元可換股工具對銷欠負世紀娛樂（0959）債務。收報0.46元，無升跌。

秦皇島（3369）港去年錄吞吐量4.14億噸按年增5.66%。收報2元，跌1.48%。

吉利汽車（0175）今年銷量目標增長25%至271萬輛。收報14.28元，升1.42%。

謝清海調任惠理（0806）非執董，林向紅轉任主席。收報1.48元，跌0.67%。

破頂股表現

破頂股包括，晉景新能（1783）創上市新高，見7.73元，收報7.67元，升0.26%；康耐特光學（2276）創上市新高，見25.65元，收報25元，升7.99%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.19元，收報2.19元，升4.78%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見285.6元，收報273.2元，升3.41%；德益控股（9900）創上市新高，見11.3元，收報11.2元，升3.13%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見34.1元，收報33.8元，升5.46%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9059.9元，收報9059.9元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1082.65元，收報1082.6元，升0.01%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見18.45元，收報18.45元，升0.54%；湯臣集團（0258）創52周高，見3.22元，收報3.21元，升5.59%；中國智能健康（0348）創52周高，見0.195元，收報0.189元，跌0.53%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.385元，收報0.385元，升1.32%；栢能集團（1263）創52周高，見5.69元，收報5.63元，升12.6%；信邦控股（1571）創52周高，見4.67元，收報4.63元，升5.71%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見3.44元，收報3.25元，升6.91%；椰豐集團（1695）創52周高，見0.123元，收報0.12元，升0.84%；港亞控股（1723）創52周高，見0.38元，收報0.38元，升4.11%；美麗田園醫療健康（2373）創52周高，見18.88元，收報18.78元，升4.92%；元征科技（2488）創52周高，見9.64元，收報9.42元，升4.43%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見36.25元，收報35.9元，升5.59%。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，復興亞洲（0274）低見0.067元，收報0.07元，跌15.66%；瑞浦蘭鈞（0666）低見10.92元，收報10.96元，跌2.66%；中國國家文化產業（0745）低見0.11元，收報0.119元，跌8.46%；中教控股（0839）低見3.3元，收報3.31元，跌0.9%；新耀萊（0970）低見0.41元，收報0.41元，跌16.33%；金石控股集團（1943）低見0.063元，收報0.064元，無升跌；匯森股份（2127）低見0.023元，收報0.024元，跌7.69%；友寶在線（2429）低見3.2元，收報3.24元，跌2.11%；荃信生物－Ｂ（2509）低見6.98元，收報6.99元，無升跌；宜搜科技（2550）低見4.69元，收報4.72元，跌4.45%。

29隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6元，收報6元，跌0.33%；綠景中國地產（0095）低見0.39元，收報0.39元，跌1.27%；協合新能源（0182）低見0.51元，收報0.51元，無升跌；港譽智慧城市服務（0265）低見0.96元，收報0.96元，跌9.43%；美亞娛樂資訊（0391）低見0.082元，收報0.089元，跌6.32%；香港興業國際（0480）低見0.83元，收報0.85元，跌1.16%；金源發展國際實業（0677）低見0.375元，收報0.375元，跌1.32%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.111元，收報0.111元，跌9.02%；香港科技探索（1137）低見1.38元，收報1.39元，跌0.71%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，萬順集團控股（1746）收報0.3元，升32.74%；云想科技（2131）收報0.74元，升27.59%；高裕金融（8221）收報0.026元，升18.18%；中生聯合（3332）收報0.66元，升17.86%；沛然環保（8320）收報0.127元，升17.59%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.034元，升17.24%；中國秦發（0866）收報1.43元，升17.21%；首都創投（2324）收報0.171元，升17.12%；萬嘉集團（0401）收報0.058元，升16%；新明中國（2699）收報0.015元，升15.38%；恆富控股（0643）收報0.28元，升15.23%。

下跌異動股，包括，龍皇集團（8493）見52周低0.036元，收報0.041元，跌24.07%；中國三三傳媒（8087）收報0.32元，跌20.99%；中盈盛達融資擔保（1543）收報0.4元，跌20%；新耀萊（0970）創上市新低，見0.41元，收報0.41元，跌16.33%；南華集團控股（0413）收報0.031元，跌16.22%；譽宴（1483）收報1.01元，跌15.83%；復興亞洲（0274）創上市新低，見0.067元，收報0.07元，跌15.66%；量子思維（8050）收報0.27元，跌15.63%；大成糖業（3889）收報0.109元，跌14.84%；圓美光電（8311）收報0.029元，跌14.71%。

 

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