文章日期：2025年1月3日 15:01
騰訊控股（0700）披露去年全年共斥1120億元共回購3.07億股，達到在2023年度年度中公布不少於1000億元的年度回購計劃，而日均回購金額8.68億元。
集團指在去年各季度回購金額分別達到148.35億、375.15億、359.13億港元和237.39億，全年共進行129次回購。集團指，將回購的股份全部進行註銷，令截至去年12月31日總股本進一步下降至92.2億股，達到十年來最低水平，並且有助於增厚每股收益，增強股東回報。
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