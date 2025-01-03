集團指在去年各季度回購金額分別達到148.35億、375. 15億、359.13億港元和237.39億， 全年共進行129次回購。集團指，將回購的股份全部進行註銷，令 截至去年12月31日總股本進一步下降至92.2億股， 達到十年來最低水平，並且有助於增厚每股收益，增強股東回報。

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