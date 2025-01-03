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騰訊去年共斥1120億元回購逾3億股 總股本10年低

騰訊控股（0700）披露去年全年共斥1120億元共回購3.07億股，達到在2023年度年度中公布不少於1000億元的年度回購計劃，而日均回購金額8.68億元。