2024年初至今，強積金的整體表現優於往年，GUM強積金的三大資產類別指數均錄得正回報，其中股票基金指數更是增長超過10%。儘管美國在8月份因日本拆倉潮出現顯著調整，但美股基金今年仍然上漲逾20%，連續兩年保持升市。中港股市方面，因中央推出的經濟刺激措施，9月份中港股票基金急升，全年升幅接近美股基金，儘管10月後出現回吐跡象，但恒生指數仍穩守在2萬點以上，結束三年跌市。

展望2025，GUM常務董事陳銳隆表示，2024年是強積金自2020年以來升幅最佳的一年，今年強積金實現了股債齊升，年初至今回報超過9%，料升勢將延續至2025年第一季。他又指，2025年全球將受到特朗普政策的主導，地緣政治和關稅問題將影響投資氣氛。就中國而言，相信中央的各項政策將更加積極有效，以保持經濟穩定增長。投資者應避免集中於單一市場，低風險成員可考慮配置保守基金以獲取穩定回報。

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