至於在去年11月，國內手機上市新機型40款，增長33.3%， 其中5G手機16款，下降 15.8%，佔同期手機上市新機型數量的40%。至於去年11個 月國內手機上市新機型393款，同比下降5.3%， 其中5G手機202款，下降0.5%，佔同期手機上市新機型數量 的51.4%。

在去年11月，國產品牌手機出貨量2657.1萬部，增長4. 4%，佔手機出貨量的89.7%，上市新機型38款，增長58. 3%。至於去年11個月國產品牌手機出貨量2.38億部，增長1 5.2%，佔手機出貨量的85.1%，上市新機型369款， 下降2.9%,，佔手機上市新機型數量的93.9%。

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