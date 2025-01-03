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去年11月內地手機出貨量跌5% 11個月出貨量升7.2%

中國信通院數據顯示，去年11月內地市場手機出貨量2960.6萬部，按年下降5.1%，其中5G手機2731.9萬部，按年增長0.8%，佔同期手機出貨量的92.3%。至於去年首11個月，內地市場手機出貨量2.8億部，增長7.2%，其中5G手機2.41億部，增長12%，佔同期手機出貨量的86.2%。

至於在去年11月，國內手機上市新機型40款，增長33.3%，其中5G手機16款，下降 15.8%，佔同期手機上市新機型數量的40%。至於去年11個月國內手機上市新機型393款，同比下降5.3%，其中5G手機202款，下降0.5%，佔同期手機上市新機型數量的51.4%。

在去年11月，國產品牌手機出貨量2657.1萬部，增長4.4%，佔手機出貨量的89.7%，上市新機型38款，增長58.3%。至於去年11個月國產品牌手機出貨量2.38億部，增長15.2%，佔手機出貨量的85.1%，上市新機型369款，下降2.9%,，佔手機上市新機型數量的93.9%。

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