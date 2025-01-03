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恒指收市升136點 北水流入午後大增 港股全周轉跌

A股延續跌勢，上證下試3200點，中證2000指數大跌逾4%，四日累計跌幅接近10%。A股收市後，在岸人民幣突然貶值穿7.3，見一年最弱，港股尾市升幅亦收窄。日股休市，韓台股市上升。北水於午後流入大增，早市只流入23億元，而全日達92億元，兩周最多。恒指、國指見一周最大升幅，科指創兩周最大升幅。

全周計，三大指數均轉跌，三大指數當中，表現最佳的均是小米（1810），累升6.15%。

恒指今早高開85點，高位升268點，低位升10點，高低波幅258點。上升股份比例為24.98%，下跌為38.07%，無升跌為36.94%。

恒指收市升136點或0.7%，報19760點，大市成交金額1603億元，較上日減少2.69%，是2024年12月31日745.21億元成交後最少；國指升68點或0.97%，報7159點。恒生科技指數收報4403點，升1.05%。

藍籌股成交金額700.16億元，佔大市成交43.67%；科指成份股成交金額446.55億元，佔大市成交27.85%；國指成份股成交金額629.28億元，佔大市成交39.25%。

24隻雙櫃台股，總成交0.5億元人民幣，相當於約0.53億港元，佔大市成交的0.03%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.85%，至96.93億元，佔大市成交6.04%。牛熊證成交金額49.4億元，減少22.63%；窩輪成交金額47.53億元，增加5.89%。

藍籌46隻升，34隻下跌，3隻無升跌。小米（1810）升6.62%，收報36.25元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌3.8%，收報13.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是小米（1810）創上市新高，見36.3元，收報36.25元，升6.62%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報16.78元，跌9.3%。

恒指10天線(19889.46點)得而復失。科指續低於10天線(4458.6點)。

北水南下合計淨流入92.69億元，較上日增加42.37%，淨流入金額是2024年12月19日146.01億元後最多。北水連續第11日流入，累計流入722.17億元，對上一次連續11日淨流入是11月28日。北水本月累計流入157.8億元，連續第19個月流入。

三大指數即日表現

恒指曾升最多1.37%，是2024年12月24日後最大升幅，當日升幅為1.42%。高見19891.86點，是1月2日19932.8點後最高。今日收市報19760.27點，是2024年12月31日後收市新高，當日報20059.95點。

科指曾升最多2.2%，是2024年12月18日後最大升幅，當日升幅為2.29%。高見4453.29點，是2024年12月31日4507.55點後最高。今日收市報4403.12點，是2024年12月31日後收市新高，當日報4468.11點。

國指曾升最多1.6%，是2024年12月24日後最大升幅，當日升幅為1.64%。高見7204.28點，是1月2日7226.7點後最高。今日收市報7159.28點，是2024年12月31日後收市新高，當日報7289.89點。

一周表現

恒指本周累跌1.64%或330點，跌幅是2024年11月15日後最大，當時收市跌幅為6.28%；本周表現最佳的是小米（1810），累升6.15%，其次為東方海外（0316）及中海油（0883），分別升3.83%及1.82%。而表現最差的是金沙中國（1928），累跌9.33%，其次為信義玻璃（0868）及中升（0881），分別跌9.15%及8.74%。

國指本周累跌2%或146點，跌幅是2024年11月15日後最大，當時收市跌幅為6.45%；本周表現最佳的是小米（1810），累升6.15%，其次為中海油（0883）及中石油（0857），分別升1.82%及1.49%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌9.42%，其次為攜程（9961）及京東健康（6618），分別跌7.6%及7.49%。

科指本周累跌2.98%或135點，跌幅是2024年11月15日後最大，當時收市跌幅為7.29%；本周表現最佳的是小米（1810），累升6.15%，其次為阿里巴巴（9988）及美團（3690），分別升0.3%及跌0.65%。而表現最差的是商湯（0020），累跌13.07%，其次為華虹半導體（1347）及小鵬（9868），分別跌10.4%及9.42%。

午後消息股表現

國泰（0293）明日起展出波音777-300ER客機爾雅商務艙。國泰公布已完成回購近46億可換股債券。國泰：單日載客突破十萬人次，順利完成重建，航班數量達疫情前100%，航點年底突破100。收報9.52元，升1.06%。

發改委：推手機、平板等購新補貼 擬發超長期特別國債。去年11月內地手機出貨量跌5% 11個月出貨量升7.2%。

手機設備

鴻騰（6088）收報3.41元，跌3.94%。

丘鈦（1478）收報6.52元，升2.03%。

舜宇（2382）收報67.45元，升2.43%。

高偉電子（1415）收報27.9元，升0.36%。

通達（0698）收報0.078元，跌1.27%。

瑞聲（2018）收報37.75元，升4.14%。

比亞迪電子（0285）收報41.15元，升2.75%。

信利國際（0732）收報1.14元，升1.79%。

富智康（2038）收報0.82元，跌4.65%。

騰訊（0700）去年共斥1120億元回購逾3億股 總股本10年低收報414.2元，跌0.43%。

商湯（0020）據報縮減新加坡辦公室規模收報1.33元，跌5.67%。

今早及隔晚消息股表現

開支飈收入減 港鐵（0066）研發債售商場 10年工程費料遠超1600億 田北辰倡公私營分擔。收報26.45元，跌0.38%。

小鵬汽車（9868）上月交付增82%，2024年總交付量19萬輛升34%。收報44.7元，跌0.67%。

阿里（9988）上季斥13億美元回購1.19億股普通股。收報82.6元，升1.6%。

吳文新申報用3160萬元可換股工具對銷欠負世紀娛樂（0959）債務。收報0.455元，跌1.09%。

秦皇島（3369）港去年錄吞吐量4.14億噸按年增5.66%。收報1.97元，跌2.96%。

吉利汽車（0175）今年銷量目標增長25%至271萬輛。收報14.18元，升0.71%。

謝清海調任惠理（0806）非執董，林向紅轉任主席。收報1.48元，跌0.67%。

破頂股表現

破頂股包括，晉景新能（1783）創上市新高，見7.73元，收報7.58元，跌0.92%；康耐特光學（2276）創上市新高，見26元，收報24.9元，升7.56%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.19元，收報1.75元，跌16.27%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見285.6元，收報272元，升2.95%；德益控股（9900）創上市新高，見11.32元，收報10.6元，跌2.39%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見34.2元，收報34元，升6.08%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9066.55元，收報9062.9元，升0.08%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1143.4元，收報1143.4元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1082.65元，收報1082.65元，升0.02%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8396.55元，收報8396.55元，升0.09%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1165.55元，收報1165.55元，升0.07%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見573元，收報573元，升0.17%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1080.45元，收報1080.45元，升0.01%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見18.45元，收報18.45元，升0.54%；Ａ南方港元－Ｒ（83122）創上市新高，見1077.3元，收報1077.3元，升0.3%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7931.6元，收報7931.6元，升0.34%；湯臣集團（0258）創52周高，見3.22元，收報3.17元，升4.28%；中國智能健康（0348）創52周高，見0.198元，收報0.176元，跌7.37%；東方興業控股（0430）創52周高，見0.39元，收報0.385元，升1.32%；東吳水泥（0695）創52周高，見2.85元，收報2.83元，升1.07%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.36元，收報0.36元，升5.88%；栢能集團（1263）創52周高，見5.69元，收報5.48元，升9.6%；信邦控股（1571）創52周高，見4.75元，收報4.7元，升7.31%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見3.44元，收報3.36元，升10.53%；椰豐集團（1695）創52周高，見0.123元，收報0.114元，跌4.2%；港亞控股（1723）創52周高，見0.445元，收報0.445元，升21.92%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見36.3元，收報36.25元，升6.62%。

破底股方面

40隻股份創上市新低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見4.95元，收報4.95元，跌1.79%；國家聯合資源（0254）低見0.024元，收報0.026元，跌3.7%；復興亞洲（0274）低見0.049元，收報0.054元，跌34.94%；瑞浦蘭鈞（0666）低見10.7元，收報10.8元，跌4.09%；中國國家文化產業（0745）低見0.11元，收報0.12元，跌7.69%；中電光谷（0798）低見0.225元，收報0.234元，無升跌；中教控股（0839）低見3.2元，收報3.24元，跌2.99%；新耀萊（0970）低見0.41元，收報0.48元，跌2.04%；知行汽車科技（1274）低見14.2元，收報14.32元，跌2.72%；C-LINK SQ（1463）低見0.232元，收報0.265元，跌10.17%。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，科聯系統（0046）低見1.47元，收報1.47元，無升跌；大快活集團（0052）低見6元，收報6.01元，跌0.17%；載通（0062）低見8元，收報8.2元，跌0.61%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；大生地產（0089）低見1.69元，收報1.72元，升0.58%；綠景中國地產（0095）低見0.385元，收報0.385元，跌2.53%；銀建國際（0171）低見0.086元，收報0.086元，跌4.44%；協合新能源（0182）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；港譽智慧城市服務（0265）低見0.96元，收報1.04元，跌1.89%；美亞娛樂資訊（0391）低見0.082元，收報0.087元，跌8.42%。

異動股

上升異動股，包括，國茂控股（8428）收報0.63元，升46.51%；信保環球控股（0723）收報0.33元，升38.66%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.04元，升37.93%；中國三迪（0910）收報0.034元，升36%；盛良物流（8292）收報0.081元，升28.57%；云想科技（2131）收報0.71元，升22.41%；偉業控股（1570）收報1.44元，升22.03%；港亞控股（1723）創52周高，見0.445元，收報0.445元，升21.92%；望塵科技控股（2458）收報3.97元，升19.22%；遠大中國（2789）創52周高，見0.147元，收報0.143元，升19.17%；拉近網娛（8172）收報0.053元，升17.78%。

下跌異動股，包括，復興亞洲（0274）創上市新低，見0.049元，收報0.054元，跌34.94%；中國三三傳媒（8087）收報0.295元，跌27.16%；龍皇集團（8493）見52周低0.036元，收報0.041元，跌24.07%；中盈盛達融資擔保（1543）收報0.4元，跌20%；圓美光電（8311）收報0.028元，跌17.65%；華盛國際控股（1323）收報0.19元，跌17.39%；今海醫療科技（2225）收報1.62元，跌17.35%；天源集團（6119）創上市新低，見0.25元，收報0.29元，跌17.14%；實力建業（0519）收報0.078元，跌17.02%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.19元，收報1.75元，跌16.27%；華康生物醫學（8622）收報0.161元，跌15.71%。

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