不過，他指，金融機構仍普遍存在「規模情結」並且以「內卷」和非 理性競爭的方式實現規模擴張，削弱利率政策的傳導效果，一方面， 貸款利率「下行快」，一些機構發放利率低於同期限國債收益率的貸 款，明顯偏離LPR。另一方面，存款利率「降不動」，部分銀行以 遠高於市場合理水平的利率投標存款，推升付息率。2019年8月 至2024年8月，7天期逆回購操作利率累計下調85個基點，1 年期和5年期以上LPR分別累計下降90個基點和100個基點， 而銀行貸款平均利率下降190個基點，遠高於LPR降幅；但是同 一時期，大型商業銀行定期存款平均利率僅下降50個基點，遠小於 政策利率和貸款利率下行幅度。

他指，中央經濟工作會議明確提出，今年要實施適度寬鬆的貨幣政策 。這不僅意味著增加貨幣供應量，更為關鍵的是打通「寬貨幣」到「 寬信用」傳導渠道，包括繼續強化對商業銀行運用LPR定價的指導 和評估，推動社會綜合融資成本穩中有降；加強存貸利率聯動，引導 成員單位合理調整存款利率；推動商業銀行嚴格落實非銀同業存款自 律倡議，促進同業活期存款利率和中央銀行政策利率聯動調整，疏通 貨幣政策傳導渠道、提升傳導效率。

此外，針對銀行業低水平「內卷」問題，進一步強化自律管理，特別 是大型商業銀行要帶頭堅決不打「價格戰」，不發放稅後利率低於同 期限國債收益率的貸款，合理確定貸款利率水平， 防止資金淤積空轉。存款端，加強招投標利率自律管理，持續規範利 率定價行為。

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