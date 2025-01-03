文章日期：2025年1月3日 16:58
服裝股包浩斯（0483）公布，截至去年12月底止第三財季同店銷售增長10%，當中香港及澳門分別增長11%和7%。以首三財季計，集團同店銷售增長2%，當中港澳分別增長2%和3%。
截至去年12月底止，集團一共經營34家分店，香港及澳門分別為28家及6家門店，較去年3月底止淨增加1家分店。
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