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世茂服務8316萬人幣購世路源環境33%股權 成全資附屬

世茂服務（0875）公布，斥8315.9萬元人民幣收購深圳世路源環境餘下33%股權，持股升至100%，令該公司成為其間接全資附屬公司。

深圳世路源環境從事提供城鄉環衛一體化服務，去年上半年純利1294萬元。該集團指，由於該公司業績未達原協議預期，賣方及原股東等須就差額向該集團作出賠償，因而結欠該集團債務，故收購事項現作為償付業績彌償一部分，且收購對價較根據原協議公式釐定的該公司33%股權的價值有折讓約61.6%。該集團指，深圳世路源環境現由其管理，運營已恢復盈利。

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