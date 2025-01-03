深圳世路源環境從事提供城鄉環衛一體化服務， 去年上半年純利1294萬元。該集團指， 由於該公司業績未達原協議預期， 賣方及原股東等須就差額向該集團作出賠償，因而結欠該集團債務， 故收購事項現作為償付業績彌償一部分， 且收購對價較根據原協議公式釐定的該公司33% 股權的價值有折讓約61.6%。該集團指， 深圳世路源環境現由其管理，運營已恢復盈利。

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