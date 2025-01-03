文章日期：2025年1月3日 18:18
廣汽集團（2238）公布，去年12月汽車銷量約28.3萬輛，按年上升9.3%，其中新能源汽車銷量約7.7萬輛，升31.7%，節能汽車銷量約5萬輛，升6%，而去年全年累計銷量約200.3萬輛，按年下降20.04%，其中新能源汽車銷量約45.4萬輛，跌17%，節能汽車銷量約45萬輛，升0.28%。
集團去年12月汽車產量約20.7萬輛，下降13.18%，去年全年累計產量約191.6萬輛，同比下降24.21%。
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