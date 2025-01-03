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澳門郵電局：數碼通澳門客戶已全過渡至澳門電訊

數碼通（0315）去年8月宣布結束營運澳門的流動通訊業務。澳門郵電局局長劉惠明今日接受澳門媒體訪問時表示，數碼通客戶已全部過渡至澳門電訊，當局正處理相關牌照事宜，在過渡期間與兩間營運商緊密溝通，沒有收到投訴。她形容認為過程相對順利。