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布魯可孖展超購升至4485倍 涉資6531億

去年12月31日起至本月7日招股的內地拼搭玩具品牌布魯可（0325）第三日招股孖展認購繼續火爆。據華盛証券新股認購平台統計，截至今晚7時左右，已錄得逾4485倍孖展超額認購，共錄得約6531億元孖展額，當中以富途證券約3474.25億元孖展額為最多。