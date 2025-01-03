moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

萬物雲斥2.3億人幣全購購物業管理商中洲物業

萬物雲（02602）公布，斥約2.3億元（人民幣，下同）向獨立第三方深圳市中洲投資控股收購物業管理公司中洲物業100%股權。

集團指，中洲物業涉及旗下44個住宅類項目，包括37個在管項目和7個未接管項目，年化合同收入3.04億元，可併表收入為2.88億元。中洲物業於2023年的項目整體收繳率86%以上，整體交付5年以上項目普遍收繳率90%以上，整體平均單位平方收入為4.06元。有關項目主要分布於深 圳及成都等核心城市，以年化合同收入計，其中97%的項目位於該集團價值街道範圍內。

集團指，收購預計新增10個蝶城，升級5個現有蝶城，優化4個現有蝶城，提升在重點城市價值街道的密度。通過蝶城改造和運營，集團將改善服務體驗、提升運營效率和客戶滿意度，擴大在住宅物業服務領域的規模和市場份額， 增強盈利能力和綜合競爭力。

其他報道

非凡領越私有化堡獅龍今發股東通函  獨立財顧認為公平合理籲支持

卓越教育未來3年派息比率擬由50%升至70%

布魯可孖展超購升至4485倍 涉資6531億

廣汽集團上月銷量升9% 去年銷量200萬輛跌20%

信利國際終止分拆業務到內地上市

安徽金岩高嶺土遞表申請上市

鄭家純增持周大福珠寶10萬股  新世界股價今年首跌破5元大關

世茂服務8316萬人幣購世路源環境33%股權 成全資附屬

匯豐於尖沙咀設「呃大」教公眾避免墮入騙局

平安資管增持工行

內地連鎖快餐老鄉雞遞表申請上市

工行行長劉珺：降存量房貸利率料年省息1500億人幣

包浩斯首3財季同店銷售按年增長2% 上季增長10%

【有片：投資王道】王弼：美股仍具幻想空間 睇好黃金表現

全日沽空金額減5% 盈富沽空增2.5倍

恒指收市升136點 北水流入午後大增 港股全周轉跌

高盛予順豐H股「買入」 評級 目標價51元

在岸人民幣貶穿7.3 見2023年後最弱 反映人行開綠燈

GUM：去年強積金回報率9.3% 人均賺2.3萬

國泰明日起展出波音777-300ER客機爾雅商務艙

滬深三大指數連跌3個交易日 滬指跌1.57% 深成指失守1萬點大關

去年11月內地手機出貨量跌5% 11個月出貨量升7.2%