集團指，中洲物業涉及旗下44個住宅類項目， 包括37個在管項目和7個未接管項目，年化合同收入3. 04億元，可併表收入為2.88億元。 中洲物業於2023年的項目整體收繳率86%以上， 整體交付5年以上項目普遍收繳率90%以上， 整體平均單位平方收入為4.06元。有關項目主要分布於深 圳及成都等核心城市，以年化合同收入計，其中97% 的項目位於該集團價值街道範圍內。

集團指，收購預計新增10個蝶城，升級5個現有蝶城， 優化4個現有蝶城，提升在重點城市價值街道的密度。 通過蝶城改造和運營，集團將改善服務體驗、 提升運營效率和客戶滿意度， 擴大在住宅物業服務領域的規模和市場份額， 增強盈利能力和綜合競爭力。

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