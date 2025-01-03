內地央視報道，中國總理李強主持國務院常務會議，研究推進城市更新工作，要加強用地、資金等要素保，盤活利用存量低效用地，以及進一步加大對欠薪突出問題的整治力度 嚴懲惡意欠薪
會議指出，城市更新關係城市面貌和居住品質的提升是擴大內需的重要抓手。要堅持問題導向和目標導向相結合，統籌推動城市結構優化、功能完善、品質提升，打造宜據居、韌性、智慧城市。要加快推進城鎮老舊小區、街區、廠區和城中村等改造，加強城市基礎設施建設改造，完善城市功能，修復城市生態系統，保護和傳承城市歷史文化。要加強用地、資金等要素保障，盤活利用存量低效用地，統籌用好財政、金融資源，完善市場化融資模式，吸引社會資本參與城市更新。要支持各地因地制宜進行創新探索，建立健全可持續的城市更新機制，推動城市高質量發展。
會議又聽取保障農民工工資支付工作情況匯報。會議指出，保障農民工工資支付，是事關民生的大事。要進一步加大對欠薪突出問題的整治力度，暢通維權渠道，嚴懲惡意欠薪，切實維護廣大農民工合法權益。要指導各級政府和央企國企優先保障農民工工資支付、帶頭清理欠薪依法督促民營企業及時償還欠薪。要發揮工資支付監控預警平台作用，加強人社、金融等部門相關數據聯通，提高欠薪治理效能。要拿出制度性、長效性的舉措，從源頭上保障農民工工資支付。
其他報道
非凡領越私有化堡獅龍今發股東通函 獨立財顧認為公平合理籲支持
滬深三大指數連跌3個交易日 滬指跌1.57% 深成指失守1萬點大關