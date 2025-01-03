moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

國常會：加強用地、資金等保障 盤活利用存量低效用地

內地央視報道，中國總理李強主持國務院常務會議，研究推進城市更新工作，要加強用地、資金等要素保，盤活利用存量低效用地，以及進一步加大對欠薪突出問題的整治力度 嚴懲惡意欠薪

會議指出，城市更新關係城市面貌和居住品質的提升是擴大內需的重要抓手。要堅持問題導向和目標導向相結合，統籌推動城市結構優化、功能完善、品質提升，打造宜據居、韌性、智慧城市。要加快推進城鎮老舊小區、街區、廠區和城中村等改造，加強城市基礎設施建設改造，完善城市功能，修復城市生態系統，保護和傳承城市歷史文化。要加強用地、資金等要素保障，盤活利用存量低效用地，統籌用好財政、金融資源，完善市場化融資模式，吸引社會資本參與城市更新。要支持各地因地制宜進行創新探索，建立健全可持續的城市更新機制，推動城市高質量發展。

會議又聽取保障農民工工資支付工作情況匯報。會議指出，保障農民工工資支付，是事關民生的大事。要進一步加大對欠薪突出問題的整治力度，暢通維權渠道，嚴懲惡意欠薪，切實維護廣大農民工合法權益。要指導各級政府和央企國企優先保障農民工工資支付、帶頭清理欠薪依法督促民營企業及時償還欠薪。要發揮工資支付監控預警平台作用，加強人社、金融等部門相關數據聯通，提高欠薪治理效能。要拿出制度性、長效性的舉措，從源頭上保障農民工工資支付。

其他報道

非凡領越私有化堡獅龍今發股東通函  獨立財顧認為公平合理籲支持

卓越教育未來3年派息比率擬由50%升至70%

布魯可孖展超購升至4485倍 涉資6531億

廣汽集團上月銷量升9% 去年銷量200萬輛跌20%

信利國際終止分拆業務到內地上市

安徽金岩高嶺土遞表申請上市

鄭家純增持周大福珠寶10萬股  新世界股價今年首跌破5元大關

世茂服務8316萬人幣購世路源環境33%股權 成全資附屬

匯豐於尖沙咀設「呃大」教公眾避免墮入騙局

平安資管增持工行

內地連鎖快餐老鄉雞遞表申請上市

工行行長劉珺：降存量房貸利率料年省息1500億人幣

包浩斯首3財季同店銷售按年增長2% 上季增長10%

【有片：投資王道】王弼：美股仍具幻想空間 睇好黃金表現

全日沽空金額減5% 盈富沽空增2.5倍

恒指收市升136點 北水流入午後大增 港股全周轉跌

高盛予順豐H股「買入」 評級 目標價51元

在岸人民幣貶穿7.3 見2023年後最弱 反映人行開綠燈

GUM：去年強積金回報率9.3% 人均賺2.3萬

國泰明日起展出波音777-300ER客機爾雅商務艙

滬深三大指數連跌3個交易日 滬指跌1.57% 深成指失守1萬點大關

去年11月內地手機出貨量跌5% 11個月出貨量升7.2%

據報拜登將宣布阻止日本製鐵收購美鋼