集團指，租用上海市虹口區逸仙路580號物業，總租賃面積約2. 9萬平方米，包括4層樓面及地下停車場，不設免租期。 根據江灣租賃協議確認的使用權資產的未經審核價值為約8700萬 元人民幣。

集團指，位於江灣物業的商店在大柏樹商圈已經成熟經營近20年， 周邊居民區聚集、客群穩定，且地處虹口區，發展預期穩定， 並考慮到位於江灣物業的商店擁有良好的盈利紀錄， 預計於該處的業績將保持穩健。

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