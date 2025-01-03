文章日期：2025年1月3日 20:04
聯華超市（0980）與華潤萬家作為業主訂立江灣租賃協議，租用上海市江灣物業，用作大型綜合超市、配套辦公室、倉庫及其他商業用途，租賃期限為66個月，租賃總額約1億元人民幣。
集團指，租用上海市虹口區逸仙路580號物業，總租賃面積約2.9萬平方米，包括4層樓面及地下停車場，不設免租期。根據江灣租賃協議確認的使用權資產的未經審核價值為約8700萬元人民幣。
集團指，位於江灣物業的商店在大柏樹商圈已經成熟經營近20年，周邊居民區聚集、客群穩定，且地處虹口區，發展預期穩定，並考慮到位於江灣物業的商店擁有良好的盈利紀錄，預計於該處的業績將保持穩健。
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