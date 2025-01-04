人行表示，當局將穩定增長金融總量，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。更好把握存量與增量的關系，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，防範匯率超調風險。

另外，人行將按照科學運用結構性貨幣政策工具，優化工具體系，加強與財政政策協同配合，進一步加大對科技創新、促進消費的金融支持力度。積極拓寬融資渠道，支持企業通過債券、股權等市場融資，提升金融服務質效。

金融風險方面，人行指將充分發揮中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，守住不發生系統性金融風險底線。健全宏觀審慎政策框架，強化系統性金融風險研判，豐富宏觀審慎政策工具箱。健全金融市場風險監測、評估、預警及應對機制，維護金融市場穩定。按照市場化、法治化原則，支持中小銀行風險處置。繼續做好金融支持地方政府融資平臺債務風險化解工作。完善和加強房地產金融宏觀審慎管理，支持構建房地產發展新模式。用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具，探索常態化的制度安排，維護資本市場穩定運行。

至於金融改革開放，人行指將會穩步推進，提升人民幣國際化水平。增強債券市場功能和服務實體經濟能力。加強金融基礎設施建設與統籌監管。有序擴大金融業高水平開放，支持上海國際金融中心建設，鞏固和提升香港國際金融中心地位，守住開放條件下的金融安全底線。穩慎紥實推進人民幣國際化，進一步增強人民幣國際貨幣功能，發揮好貨幣互換、人民幣清算行功能，推動離岸人民幣市場發展。推動跨國公司資金池等跨境資金結算便利化政策提質增效，推進外商直接投資外匯管理改革。保持外匯儲備穩健經營。