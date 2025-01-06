個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.07%，折合報413.58元；阿里巴巴（9988）升0.69%，折合報83.17元；美團（3690）升3.27%，折合報154.4元；匯控（0005）升0.8%，折合報76.33元；建行（0939）跌3.37%，折合報6.02元。

道期現跌0.083%；標期現跌0.05%；納期現跌0.06%。日本東證指數現跌0.27%；韓國KOSPI指數現升0.21%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.2%。

VIX指數隔晚跌10.03%或1.8點，報16.13點。

紐油現升0.09%或0.07美元，報74.03美元；布油無升跌，報76.51美元；金價現跌0.03%或1.01美元，報2639.21美元；LME 銅期貨隔晚升0.84%或74美元，報8876.5美元。比特幣現跌0.09%或90.28美元，報98392.14美元；美國10年期債息現升0.7%或0.0324厘，報4.6299厘。

今日焦點股份可留意：

優必選（9880）：再有股東自願承諾1年內不減持股份。

吉利汽車（0175）據報年內將推出「超醇電混」新車。

萬科企業（2202）去年銷售額大減1301億人幣。

盈健醫療（1419）以3885萬元收購祐德牙醫診所75%股權。

聯華超市（0980）1億人幣租上海物業開超市。

萬物雲（2602）斥2.3億人幣全購購物業管理商中洲物業。

非凡領越（0933）私有化堡獅龍今發股東通函，獨立財顧認為公平合理籲支持。

卓越教育（3978）未來3年派息比率擬由50%升至70%。

澳門郵電局：數碼通（0315）澳門客戶已全過渡至澳門電訊。

廣汽集團（2238）上月銷量升9%，去年銷量200萬輛跌20%。

信利國際（0732）終止分拆業務到內地上市。

鄭家純增持周大福珠寶（1929）10萬股，新世界股價今年首跌破5元大關。

世茂服務（0875）8316萬人幣購世路源環境33%股權，成全資附屬。

平安資管增持工行（1398）。

包浩斯（0483）首3財季同店銷售按年增長2%，上季增長10%。

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