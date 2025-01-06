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12月本港PMI降至51.1 第四季增長較前數季好轉 今年開局或延續放緩趨勢

標普全球12月香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後為51.1，連續兩個月下降，低於上月的51.2，反映營商環境連續3月好轉，惟改善幅度屬期內最溫和。數字是9月後最低，當月為50。

標普全球市場財智經濟研究部副總監JingyiPan表示，「最新標普全球香港特區採購經理指數反映，2024年底保持增長勢頭。產出指數第四季平均值創2023年第二季以後最高，反映經濟增長較之前數季好轉，惟12月增長步伐減慢，而前瞻指數也顯示，2025開局很可能延續放緩趨勢。外部需求減弱，壓抑着2024最後一月增長的銳氣，不少業者就美國關稅對貿易前景的潛在挑戰表示憂慮，有關影響還將在新的一年，繼續左右營商情緒和經濟狀況。企業為保銷路，不但承受成本升幅，還開始調低售價，意味業者面對的利潤壓力正在加重。綜觀不同行業數據，12月以批發及零售業最受影響」。

報告內容：

香港特區12月營商環境持續好轉，惟改善幅度較上月減慢。來自海外和中國內地的新增訂單量同時縮減，整體訂單增長因此放緩，連帶經營活動的擴張速度也進一步下滑。另一方面，企業對經營前景維持悲觀，繼而縮減員工規模，但仍繼續積極採購，並提高庫存水平。此外，業者於價格定位方面顯得謹慎，即使成本持續上漲，卻依然調低產出價格，有關跌幅更是2021年3月以來最大。

綜觀12月數據，則產出、新訂單、就業、採購庫存等分項指數均低於上月，導致PMI數值按月下跌。

企業從海外與中國內地新接的業務量温和減少，整體訂單增長隨之放緩至3個月最低。調查資料透露，外部需求疲軟，加上潛在的美國關稅威脅造成憂慮，因此拖累12月的出口訂單表現。

不過，本土客戶的採購意願增強，而且消費族群擴大，這兩項因素為新訂單提供了有力支撐，惠及企業連續3個月擴充營運，惟有關升幅不大。總的來說，12月以批發及零售業的商業活動增長最為突出。

企業在12月繼續看淡業務前景，但悲觀情緒較上月減退，業者的憂慮主要來自競爭加劇與貿易壁壘挑戰對後續銷情的影響。既然並不看好銷售前景，企業於是在年內第七度精簡人手，職位減幅雖然輕微，但與上月增聘員工的景況差別，也是3個月以來的最大跌幅。此外，積壓工作水平已連續兩月增加，反映產能壓力即使微升，卻沒有改變就業減少的出現。

為應付商業活動增長，企業繼續於12月積極採購，增幅與上月持平。由於有需要回補庫存，業者因此再度儲備投入品，有關增幅雖較上月放緩，但供應商延誤供貨，對採購庫存的擴張速度多少打了折扣；而事實反映，供應商表現的倒退程度創兩年半最差，調查資料也透露，投入品需求飈升，加上天氣干擾，造成供應商拖延付貨。

至於整體投入成本，則在12月繼續上升，但漲幅已回落至接近4年最低。綜合而言，員工成本在連升32月後回穩，但採購價格升幅卻是15個月最大，高於長期平均值；在原材料價格向上的情况下，採購成本持續加重，成為了推動整體投入成本的主力。雖然如此，企業並未將額外成本轉嫁客戶，反而為保銷路，調低銷售價格，屬7個月以來首次。

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