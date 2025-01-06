恒指今早高開88點或0.45%，報19848點，大市成交金額17億元；國指今早高開30點或0.43%，報7189點。恒生科技指數開市報4432點，升0.67%。上升股份比例為9.66%，下跌為3.19%，無升跌為87.13%。
藍籌49隻升，11隻下跌，23隻無升跌。申洲國際（2313）升2.89%，報64元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌0.97%，報35.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，4隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報137.5元，升2.46%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報133.1元，跌0.97%。
恒指續於10天線(19887.88點)。科指續低於10天線(4454.97點)。
優必選（9880）：再有股東自願承諾1年內不減持股份。開市報49.35元，升6.59%。
吉利汽車（0175）據報年內將推出「超醇電混」新車。開市報14.38元，升1.41%。
萬科企業（2202）去年銷售額大減1301億人幣。開市報5.15元，升1.18%。
盈健醫療（1419）以3885萬元收購祐德牙醫診所75%股權。開市報0.8元，升1.27%。
聯華超市（0980）1億人幣租上海物業開超市。無成交，報0.365元。
萬物雲（2602）斥2.3億人幣全購購物業管理商中洲物業。開市報20.05元，升0.35%。
非凡領越（0933）私有化堡獅龍今發股東通函，獨立財顧認為公平合理籲支持。無成交，報0.57元。
卓越教育（3978）未來3年派息比率擬由50%升至70%。開市報4元，升6.38%。
澳門郵電局：數碼通（0315）澳門客戶已全過渡至澳門電訊。無成交，報4.11元。
廣汽集團（2238）上月銷量升9%，去年銷量200萬輛跌20%。開市報3.16元，升0.32%。
信利國際（0732）終止分拆業務到內地上市。無成交，報1.14元。
鄭家純增持周大福珠寶（1929）10萬股，新世界股價今年首跌破5元大關。開市報6.69元，升1.21%。
世茂服務（0875）8316萬人幣購世路源環境33%股權，成全資附屬。無成交，報1.4元。
平安資管增持工行（1398）。開市報4.92元，升0.61%。
包浩斯（0483）首3財季同店銷售按年增長2%，上季增長10%。無成交，報0.235元。
創上市新低，包括九源基因（2566）低見6元，開市報6元，跌3.54%。
異動股
上升異動股，包括，華鼎控股（3398）開市報0.19元，升12.43%；融科控股（2323）開市報0.022元，升10%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.105元，升9.38%；中食民安（8283）開市報0.047元，升9.3%；思派健康（0314）開市報5.5元，升8.48%；紅星美凱龍（1528）開市報1.88元，升7.43%；新火科技控股（1611）開市報2.1元，升7.14%；優必選（9880）開市報49.35元，升6.59%；弘浩國際控股（8375）開市報6.82元，升6.4%；卓越教育集團（3978）開市報4元，升6.38%。
下跌異動股，包括，朗詩（0106）平上市低位0.011元，開市報0.011元，跌8.33%；中國鑄晨８１（0810）開市報0.2元，跌6.98%；嬴集團（0397）開市報0.086元，跌6.52%；太美醫療科技（2576）開市報4元，跌5.88%；麗新發展（0488）開市報0.66元，跌5.71%；ＦＩ二南方納指（7568）開市報4.85元，跌4.34%；奧園（3883）開市報0.2元，跌4.31%；和鉑醫藥－Ｂ（2142）開市報2元，跌3.85%；九源基因（2566）創上市新低，見6元，開市報6元，跌3.54%。
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