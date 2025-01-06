恒指今早高開88點或0.45%，報19848點，大市成交金額17億元；國指今早高開30點或0.43%，報7189點。恒生科技指數開市報4432點，升0.67%。上升股份比例為9.66%，下跌為3.19%，無升跌為87.13%。