moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

在岸人民幣貶值 續見逾一年最弱 內地金融時報「央行明確釋放穩匯率信號」

上周五在岸人民幣兌美元貶穿7.3元後，今早人民幣中間價繼續維持穩定，人行中間價定於7.1876元，與過去一個多月來的水平保持一致，並較市場預測均值偏強1181個點，幅度較上日的1324點收窄，第12強過預期逾千點。以中間價2%的波幅區間限制幅度計算，今日在岸人民幣兌美元即期貶值下限將位於7.3314元。

今早在岸人民幣曾貶值最多0.02%，貶值至7.3226元，是2023年9月11日7.3316元後最弱。現報7.322元，貶值0.01%。連續貶值5日，累計貶值0.0227元，對上一次連續貶值5日是2024年12月17日。

離岸人民幣曾貶值最多0.09%，曾貶值至7.3647元，是2024年12月31日7.3695元後最弱。現報7.3523元，升值0.08%。

人行上周五發布貨幣政策委員會例會新聞稿，重申將擇機降準減息以促進經濟增長，並在外匯市場部分展望稱，要增強外匯市場韌性，穩定市場預期。外匯局亦在全國外匯管理工作會議新聞稿中稱，要加力維護外匯市場基本穩定，實施更加積極有為的外匯管理政策。

今早，人行旗下金融時報在評論文章中稱，上周五人行新聞稿出現明顯化，「央行明確釋放穩匯率信號」，相較於三季度例會的表述，這次新聞稿傳達出更為明確、強勢的穩匯率信號，表達了人行維護人民幣匯率穩定的堅定決心，這也是判斷未來匯率政策取向的重要依據，有利於穩定外匯市場預期。過去人民幣匯率多輪升貶值的經驗表明，人行有充足的工具箱、豐富的經驗應對人民幣匯率貶值，有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

其他報道

A股三大指數獨創板指高開 人行今淨回籠750億人幣

恒指高開88點 科指升0.67% 續低於10天線 申洲、京東升2%

12月本港PMI降至51.1 第四季增長較前數季好轉 今年開局或延續放緩趨勢

港股ADR升84點 夜期高水67點 美期跌亞股個別發展

泛遠國際63萬美元購美國清關服務供應商30%權益

易生活控股：召開罷免董事大會之人 已非公司股東 續停牌

北水增持工行 減持協鑫科技

 