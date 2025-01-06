今早在岸人民幣曾貶值最多0.02%，貶值至7.3226元，是2023年9月11日7.3316元後最弱。現報7.322元，貶值0.01%。連續貶值5日，累計貶值0.0227元，對上一次連續貶值5日是2024年12月17日。

離岸人民幣曾貶值最多0.09%，曾貶值至7.3647元，是2024年12月31日7.3695元後最弱。現報7.3523元，升值0.08%。

人行上周五發布貨幣政策委員會例會新聞稿，重申將擇機降準減息以促進經濟增長，並在外匯市場部分展望稱，要增強外匯市場韌性，穩定市場預期。外匯局亦在全國外匯管理工作會議新聞稿中稱，要加力維護外匯市場基本穩定，實施更加積極有為的外匯管理政策。

今早，人行旗下金融時報在評論文章中稱，上周五人行新聞稿出現明顯化，「央行明確釋放穩匯率信號」，相較於三季度例會的表述，這次新聞稿傳達出更為明確、強勢的穩匯率信號，表達了人行維護人民幣匯率穩定的堅定決心，這也是判斷未來匯率政策取向的重要依據，有利於穩定外匯市場預期。過去人民幣匯率多輪升貶值的經驗表明，人行有充足的工具箱、豐富的經驗應對人民幣匯率貶值，有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。

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